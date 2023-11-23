理想汽車傳明年 銷量目標倍增至80萬輛

內媒引述消息人士稱，剛躋身恒指成分股的理想汽車（02015）向供應鏈企業提供的2024年銷量預測為80萬輛。由於理想汽車今年或將完成約37萬輛的銷量，換言之明年定下銷量80萬輛的目標，較現時增幅逾倍。理想汽車全日收報164.6元，上升近4%。

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據悉，車企每年年末都會向供應鏈企業提供下一年的銷量預測數據，以便供應鏈企業安排相應的產能計劃，然而全年產能預測數據往往還會隨著市場環境變化進行多番調整。對於這銷量目標，理想汽車相關負責人回應說，明年包括產能在內的具體目標數字還沒有對外披露，總括而言集團希望明年挑戰豪華品牌的第一名。

理想汽車披露的數據顯示，今年前三季度銷量為24.4萬輛。在第三季度財報中，理想第四季的交付指引為12.5萬輛至12.8萬輛，按年增長約1.7倍。

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