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【美元定存】美元6個月定存息最高5.2厘 大行反手齊劈息
追息族注意！美元定存息見頂回落再有明證，自10月下旬展開的美元定期存款減息潮加劇，今天（11月23日）滙豐降低3個月及半年期年息0.2厘，把5厘息下架；渣打1年期4厘息更不保，剛削該存期年息0.35厘。專家指兩間發鈔行齊撤5厘息，料中小行皆放軟手腳掉頭劈息。
這是滙豐在1個多月內已兩度劈息，半年期年息已累劈0.4厘。該行對上一次出手，是10月13日削半年0.2厘至5厘；翌日（10月14日）中銀香港跟貼睇齊；恒生其後亦跟減。而渣打是第4季以來首度降息。
焦點港銀6個月美元定存年息比較
其他港銀6個月美元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|起存額（美元）
|備註
|上商
|5.10
|1萬
|10月4日減0.1厘，全新或兌換資金
|交銀香港
|5.10
|3000
|11月13日減0.1厘，指定電子渠道開立
|富邦
|5.10
|3萬
|11月13日減0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|中銀香港
|5.00
|1000
|10月14日減0.2厘，合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
|大眾
|5.00
|2000
|允新舊資金
|星展
|5.00
|6000
|指定理財戶及網上優惠
|創興
|5.00
|1萬
|網上或流動理財雲利率，上限600萬美元
|恒生
|5.00
|1萬
|10月30日減0.2厘，合資格新資金結餘
|大新
|5.00
|等值200萬港元
|10月31日減0.1厘，指定理財戶及新資金
|建行亞洲
|5.00
|40萬
|11月22日加0.1厘，新資金
|工銀亞洲
|5.00
|100萬
|網上或手機銀行開立
|滙豐
|4.80
|2000
|11月23日減0.2厘，指定理財戶及新資金，指定渠道開立
|渣打
|4.80
|2000
|11月23日減0.2厘，新資金及網上優惠
|招商永隆
|4.80
|50萬
|8月10日把門檻從10萬美元驟加40萬美元；手機App開立
|理慧
|4.30
|100
|7月24日新推，上限100萬美元，虛擬銀行
|花旗
|4.12
|不設最低存款額
|11月22日加0.01厘，網上或手機銀行開立
|天星
|2.10
|1000
|虛擬銀行
|眾安
|0.20
|1
|虛擬銀行
|註：最終條款以銀行公布為準，截至11月23日
- 4大行中長期高息榜：
- 3個月：中銀香港及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘
- 6個月：中銀及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘
- 1年：滙豐及中銀4厘、渣打3.85厘
事實上，虛擬銀行早已跟大隊調低息率，上周六（18日）富融（Fusion Bank）下調1年期息率0.2厘，半年期年息也削0.1厘，新息率齊報5.1厘。如以半年期計，頓失冠軍寶座。
專家料劈息潮臨近 籲先鎖定長息
須注意，自從11月14日美國公布CPI遜預期，憧憬聯儲局於12月14日連續3次議息會議凍息，累美滙指數跌穿104及105大關，現為103.87。
外電報道華爾街大行皆料明年起美國開始減息，花旗估計2024年全年累削1厘，瑞銀更預估累劈2.75厘，令政策利率由現時的5.5厘減至僅2.75厘，預期明年3月已出手減。
由此推斷，港銀1年定存5厘息恐來年不保，專家忠告避險族宜盡早鎖定長息。
在一片降息聲中，幸而華僑銀行於上周五（11月17日）大升3個月年息0.35厘至5.15厘，集友剛延3個月及半年年息5.2厘至下周三（29日）。計及3個月或以上較長期定存，仍有10多行提供30多個計劃擁5厘或以上存息，當中以富邦的3個月年息享5.7厘最高，且出現倒掛現象，即短息高於長息，較該行1年的5.1厘高。
- 高息榜：
- 7天：滙豐13厘
- 1個月：滙豐9厘
- 3個月：富邦5.7厘
- 6個月：集友、華僑銀行、大新及東亞5.2厘
- 1年：富融及富邦5.1厘
展望美元前景，投行皆料明年儲局開始掉頭減息。
- 彭博綜合分析：
- 瑞銀料美國最快於明年3月開始減息，主因是經濟呈衰退，減息周期將至2025年初，經大幅累劈4.25厘後，屆時聯邦基金利率低見1.25厘。單以明年全年計，料累削2.75厘
- 大摩料明年中開始減息，兩年累削逾3厘
- 滙豐料明年中開始減息，每次削0.25厘
- 花旗料明年中之後開始減息，明年或累削1厘
- 高盛料明年第4季才開始減息，共減1.75厘，見3.5厘至3.75厘
聯儲局剛公布11月議息紀錄放鷹，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪重申，花旗分析員預期，聯儲局加息周期或已完結，料明年中之後開始減息，2024年或累減1厘息。美滙指數3個月內預測為106.25，未來6至12個月料為107.2。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪