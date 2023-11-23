【美元定存】美元6個月定存息最高5.2厘 大行反手齊劈息

▲ 滙豐渣打齊減美元定期存款息

追息族注意！美元定存息見頂回落再有明證，自10月下旬展開的美元定期存款減息潮加劇，今天（11月23日）滙豐降低3個月及半年期年息0.2厘，把5厘息下架；渣打1年期4厘息更不保，剛削該存期年息0.35厘。專家指兩間發鈔行齊撤5厘息，料中小行皆放軟手腳掉頭劈息。

這是滙豐在1個多月內已兩度劈息，半年期年息已累劈0.4厘。該行對上一次出手，是10月13日削半年0.2厘至5厘；翌日（10月14日）中銀香港跟貼睇齊；恒生其後亦跟減。而渣打是第4季以來首度降息。

焦點港銀6個月美元定存年息比較

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其他港銀6個月美元定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（美元） 備註 上商 5.10 1萬 10月4日減0.1厘，全新或兌換資金 交銀香港 5.10 3000 11月13日減0.1厘，指定電子渠道開立 富邦 5.10 3萬 11月13日減0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 中銀香港 5.00 1000 10月14日減0.2厘，合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 大眾 5.00 2000 允新舊資金 星展 5.00 6000 指定理財戶及網上優惠 創興 5.00 1萬 網上或流動理財雲利率，上限600萬美元 恒生 5.00 1萬 10月30日減0.2厘，合資格新資金結餘 大新 5.00 等值200萬港元 10月31日減0.1厘，指定理財戶及新資金 建行亞洲 5.00 40萬 11月22日加0.1厘，新資金 工銀亞洲 5.00 100萬 網上或手機銀行開立 滙豐 4.80 2000 11月23日減0.2厘，指定理財戶及新資金，指定渠道開立 渣打 4.80 2000 11月23日減0.2厘，新資金及網上優惠 招商永隆 4.80 50萬 8月10日把門檻從10萬美元驟加40萬美元；手機App開立 理慧 4.30 100 7月24日新推，上限100萬美元，虛擬銀行 花旗 4.12 不設最低存款額 11月22日加0.01厘，網上或手機銀行開立 天星 2.10 1000 虛擬銀行 眾安 0.20 1 虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至11月23日

4大行中長期高息榜：

3個月： 中銀香港及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘

中銀香港及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘 6個月： 中銀及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘

中銀及恒生5厘、滙豐及渣打4.8厘 1年：滙豐及中銀4厘、渣打3.85厘

事實上，虛擬銀行早已跟大隊調低息率，上周六（18日）富融（Fusion Bank）下調1年期息率0.2厘，半年期年息也削0.1厘，新息率齊報5.1厘。如以半年期計，頓失冠軍寶座。

專家料劈息潮臨近 籲先鎖定長息

須注意，自從11月14日美國公布CPI遜預期，憧憬聯儲局於12月14日連續3次議息會議凍息，累美滙指數跌穿104及105大關，現為103.87。

外電報道華爾街大行皆料明年起美國開始減息，花旗估計2024年全年累削1厘，瑞銀更預估累劈2.75厘，令政策利率由現時的5.5厘減至僅2.75厘，預期明年3月已出手減。

由此推斷，港銀1年定存5厘息恐來年不保，專家忠告避險族宜盡早鎖定長息。

在一片降息聲中，幸而華僑銀行於上周五（11月17日）大升3個月年息0.35厘至5.15厘，集友剛延3個月及半年年息5.2厘至下周三（29日）。計及3個月或以上較長期定存，仍有10多行提供30多個計劃擁5厘或以上存息，當中以富邦的3個月年息享5.7厘最高，且出現倒掛現象，即短息高於長息，較該行1年的5.1厘高。

高息榜：

7天： 滙豐13厘

滙豐13厘 1個月： 滙豐9厘

滙豐9厘 3個月： 富邦5.7厘

富邦5.7厘 6個月： 集友、華僑銀行、大新及東亞5.2厘

集友、華僑銀行、大新及東亞5.2厘 1年：富融及富邦5.1厘

展望美元前景，投行皆料明年儲局開始掉頭減息。

彭博綜合分析：

瑞銀料美國最快於明年3月開始減息，主因是經濟呈衰退，減息周期將至2025年初，經大幅累劈4.25厘後，屆時聯邦基金利率低見1.25厘。單以明年全年計，料累削2.75厘

大摩料明年中開始減息，兩年累削逾3厘

滙豐料明年中開始減息，每次削0.25厘

花旗料明年中之後開始減息，明年或累削1厘

高盛料明年第4季才開始減息，共減1.75厘，見3.5厘至3.75厘

聯儲局剛公布11月議息紀錄放鷹，但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪重申，花旗分析員預期，聯儲局加息周期或已完結，料明年中之後開始減息，2024年或累減1厘息。美滙指數3個月內預測為106.25，未來6至12個月料為107.2。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪