投資客「Full Pay」入市　515萬購屯門慧豐園三房戶

樓價持續回落，部分投資者趁機入市。祥益地產黃慶德表示，屯門慧豐園4座中層E室，實用面積567呎，三房間隔，日前獲區內投資客垂青，以515萬元易手，實用呎價約9,083元，屬市價成交。

黃慶德透露，買家鍾情單位方向佳及擁單邊海景，加上內籠附設雅緻裝修，毋需額外花費裝修便可出租，故決定「一次過」支付515萬元購入上址作長綫投資收租，以現時市值租金約1.5萬元計，租金回報率約3.5厘。

資料顯示，原業主於1996年以約250萬元購入上址，現帳面獲利約265萬元。

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