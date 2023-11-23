北韓揚言終止《九一九軍事協議》南韓：平壤明年隨時核試

北韓周四（23日）揚言不再受制於《九一九軍事協議》，相當於宣布終止協議，南韓表明會反制北韓的挑釁舉動。另外，南韓情報機構初步判斷北韓成功發射軍事衛星，警告平壤政府明年隨時都可能啟動核試。

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南韓本周宣布中止《九一九軍事協議》部分條款，抗議北韓周二（21日）發射軍事偵察衛星。

北韓國防省發聲明宣布不再受制於該協議，指該國發射衛星是合法行使主權，相當於行使自衛權，譴責南韓以此為由中止協議部分條款效力。

聲明指控南韓導致《九一九軍事協議》早已淪為一紙空文，又威脅指如兩韓發生不可挽回的衝突，需由南韓承擔責任。

平壤當局表明將在兩韓軍事分界線地區加強武力部署，並引進新型軍事裝備。

南韓防長申源湜表示，若北韓以中止協議為藉口發起挑釁，南韓將立即反制到底。他指南韓中止協議部分條款效力，是為保障國民生命安全而採取的必要措施。

申源湜宣布，南韓軍方將恢復對北韓的空中監偵活動，堅決守護國家安全。

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另外，南韓國家情報院同日表示，初步判斷北韓衛星成功發射升空並正常入軌，料北韓獲得俄羅斯協助。

國情院認為北韓今年內核試的可能性不大，但指到了明年，只要北韓領袖金正恩下定決心，就隨時都能進行核試。

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責任編輯：鄭錦玲