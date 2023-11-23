  • 25°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓揚言終止《九一九軍事協議》南韓：平壤明年隨時核試

環球政治 16:05 2023/11/23

分享：

分享：

北韓周四（23日）揚言不再受制於《九一九軍事協議》，相當於宣布終止協議，南韓表明會反制北韓的挑釁舉動。另外，南韓情報機構初步判斷北韓成功發射軍事衛星，警告平壤政府明年隨時都可能啟動核試。

BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演 【下一頁】

南韓本周宣布中止《九一九軍事協議》部分條款，抗議北韓周二（21日）發射軍事偵察衛星。

北韓國防省發聲明宣布不再受制於該協議，指該國發射衛星是合法行使主權，相當於行使自衛權，譴責南韓以此為由中止協議部分條款效力。

聲明指控南韓導致《九一九軍事協議》早已淪為一紙空文，又威脅指如兩韓發生不可挽回的衝突，需由南韓承擔責任。

平壤當局表明將在兩韓軍事分界線地區加強武力部署，並引進新型軍事裝備。

南韓防長申源湜表示，若北韓以中止協議為藉口發起挑釁，南韓將立即反制到底。他指南韓中止協議部分條款效力，是為保障國民生命安全而採取的必要措施。

申源湜宣布，南韓軍方將恢復對北韓的空中監偵活動，堅決守護國家安全。

英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 【下一頁】

另外，南韓國家情報院同日表示，初步判斷北韓衛星成功發射升空並正常入軌，料北韓獲得俄羅斯協助。

國情院認為北韓今年內核試的可能性不大，但指到了明年，只要北韓領袖金正恩下定決心，就隨時都能進行核試。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重
今日
荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
今日
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
【以巴戰爭】人質交換延至周五 300在囚巴人婦孺或獲釋
今日
【以巴戰爭】人質交換延至周五 300在囚巴人婦孺或獲釋
澤連斯基稱曾5遭俄暗殺 笑言「如確診般愈來愈輕鬆」
2023/11/22
澤連斯基稱曾5遭俄暗殺 笑言「如確診般愈來愈輕鬆」
【以巴戰爭】以軍加沙停火4日 換哈馬斯釋放50人質
2023/11/22
【以巴戰爭】以軍加沙停火4日 換哈馬斯釋放50人質

你可能感興趣

荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重
今日 15:30
荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
今日 13:38
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
【以巴戰爭】人質交換延至周五 300在囚巴人婦孺或獲釋
今日 10:57
【以巴戰爭】人質交換延至周五 300在囚巴人婦孺或獲釋
地緣政治 軍事 國防 平壤 金正恩 北韓 南韓

下一篇文章

荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款