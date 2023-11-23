▲ 【日圓走勢】普徠仕：日央行明年春季或逐步放棄YCC 料日圓弱勢持續

市場日央行何時結束超寬鬆貨幣政策，普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley表示，預計日央行或將在2024年春季逐步放棄孳息曲線控制（YCC），利率或將在夏季由負值升至零。在這種環境下，與美國的利率差異將繼續令日圓疲軟，這將有助維持日本出口公司的競爭力。

普徠仕指，日本在經歷20多年的通縮後，終於出現通脹，但日本央行在考慮收緊政策方面將非常謹慎，故將關注薪酬通脹，該指標反映日本在30年來首次出現持久的通脹。同時，鑑於出口公司在東證指數中的比重較大，出口公司對日本經濟的重要性亦導致日本央行對收緊貨幣政策維持謹慎。

普徠仕指，日圓兌美元匯價或將由30年低位回升，但預計利率差距不會顯著縮小，日圓將維持弱勢，並將繼續支持日本出口公司和股市。

今年日股表現出色，普徠仕指，對日本股市的前景仍持樂觀態度，且支持日股今年造好的諸多因素將繼續利好其表現，並有利於政府、日本銀行和證券交易所繼續推動結構性改革，以促進日本經濟和股市發展。

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編輯：袁諾曦