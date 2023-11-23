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北角明園大廈三房768萬沽　4年賬蝕逾200萬

股樓投資 15:24 2023/11/23

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樓價處於調整階段，不少用家積極於市場上尋覓筍盤入市。中原地產林龍南說，北角明園大廈一期高層5室，實用面積662平方呎，三房間隔，近望翠綠樹景，遠眺蘇浙公學及賽西湖大廈，最新以768萬元易手，實用呎價約11,601元。

代理透露，屋苑對上同類成交於去年2月錄得，成交單位為高層3室，當時以940萬元沽出。換句話說，同類單位造價較一年多前下跌172萬元，即約18%。據了解，買家為用家，鍾情上址環境清靜，而且附企理裝修。

資料顯示，原業主於2019年11月以1,000萬元買入單位，持貨4年，現賬面蝕約232萬元離場。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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