北角明園大廈三房768萬沽　4年賬蝕逾200萬

樓價處於調整階段，不少用家積極於市場上尋覓筍盤入市。中原地產林龍南說，北角明園大廈一期高層5室，實用面積662平方呎，三房間隔，近望翠綠樹景，遠眺蘇浙公學及賽西湖大廈，最新以768萬元易手，實用呎價約11,601元。

代理透露，屋苑對上同類成交於去年2月錄得，成交單位為高層3室，當時以940萬元沽出。換句話說，同類單位造價較一年多前下跌172萬元，即約18%。據了解，買家為用家，鍾情上址環境清靜，而且附企理裝修。

資料顯示，原業主於2019年11月以1,000萬元買入單位，持貨4年，現賬面蝕約232萬元離場。

延伸閲讀：天水圍鐵路上蓋盤YOHO WEST正式登場 折實入場價不足300萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

同場加映【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機