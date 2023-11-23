【大行報告】資本支出減少及高毛利產品貢獻增 大摩上調藥明康德目標價至165元

摩根士丹利表示，予藥明康德（02359）「增持」評級，並將目標價由162元上調至165元，以反映未來幾年收入增長放緩和資本支出減少帶來的混合影響，以及高毛利產品類別的更大貢獻改善了毛利率預測。

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該行表示，更新對藥明康德的預測模型，主要由於早期項目需求疲軟，將今明兩年的撇除COVID-19相關項目收入增長指引從約30%下調至20%以上。該行下調今年至後年藥明康德收入預測各2.9%、10.2%和8.4%。

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期內淨利潤預測則分別增長0.5%、虧損7%和虧損4%，主要受惠於利潤率較高的GLP-1產品貢獻增加，令毛利率表現較好。資本支出預測亦由今明兩年每年80億元人民幣，降至今年及其後不超70億元人民幣。

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記者：鄭昊彤