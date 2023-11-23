  • 22°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 23:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】資本支出減少及高毛利產品貢獻增 大摩上調藥明康德目標價至165元

股樓投資 22:16 2023/11/23

分享：

分享：

摩根士丹利表示，予藥明康德（02359）「增持」評級，並將目標價由162元上調至165元，以反映未來幾年收入增長放緩和資本支出減少帶來的混合影響，以及高毛利產品類別的更大貢獻改善了毛利率預測。

 

 

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

專題影片
【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

 

該行表示，更新對藥明康德的預測模型，主要由於早期項目需求疲軟，將今明兩年的撇除COVID-19相關項目收入增長指引從約30%下調至20%以上。該行下調今年至後年藥明康德收入預測各2.9%、10.2%和8.4%。

 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

期內淨利潤預測則分別增長0.5%、虧損7%和虧損4%，主要受惠於利潤率較高的GLP-1產品貢獻增加，令毛利率表現較好。資本支出預測亦由今明兩年每年80億元人民幣，降至今年及其後不超70億元人民幣。

 

【同場加映】青姐話：人仔升得番 港股彈得起

青姐話
【青姐話】人仔升得番 港股彈得起

【同場加映】溫股知新：大市已跌夠？只怕灰犀牛

溫股知新
【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
產品 經濟 人民幣 新冠肺炎疫情 個股分析 增持 藥明康德（02359） 大行報告 目標價 買入

上一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】蚊來了(2)

下一篇文章

【內房危機】傳允許銀行向內房提供無抵押貸款 救市措施連出招 內房股起舞
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款