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乘聯會：11月上旬新能源車市場零售按年增37% 按月增2%

股樓投資 16:29 2023/11/23

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中國乘用車市場信息聯席會（下稱乘聯會）公布，11月1日至19日內數據顯示，新能源車市場零售40.2萬輛，按年增長37%，按月增長2%，今年以來累計零售635.6萬輛，按年增長34%。汽車股相關周四（23日）在消息下股價均造好。
 


 

 

 

 

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新能源車股以小鵬汽車（09868）為首股價漲6.5%，收報72.75元；零跑汽車（09863）升5.1%，收報37.3元，理想汽車（02015）升3.8%，收報164.6元，蔚來（09866）升3.4%，收報61元。作為汽車經銷商的中升控股（00881）同日股價亦漲6.8%，收報20.1元。


 

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不過乘聯會數據顯示，同期乘用車市場零售為97.4萬輛，按年增長19%，按月則下降6%，今年以來累計零售1,824.1萬輛，按年增長4%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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