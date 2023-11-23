荷蘭大選極右派成國會最大黨 惟組閣料困難重重

荷蘭周三（22日）舉行大選，極右翼政黨自由黨估計將取代首相呂特（Mark Rutte）領導的自由民主人民黨，成為國會最大黨。自由黨議席數目無法自組政府，需要與其他盟友聯手，但兩大政黨已表明拒絕合作。

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根據票站統計，自由黨將獲得35個議席，一舉比2021年大選多一倍議席，成為國會最大黨。領袖懷爾德斯（Geert Wilders）呼籲各黨，尊重選民意願，合力籌組新任政府，並表示對組成新政府保有信心。

然而，針對伊斯蘭教提出眾多禁令政綱的自由黨在組閣上面臨重重難關。前歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）領導的左翼聯盟料取25席，成為國會第二大黨，但聯盟已拒絕聯手自由黨。

自由民主人民黨預計獲24席，為國會第3大黨。自由民主人民黨雖然考慮加入自由黨的執政聯盟，但拒絕支持懷爾德斯成為首相。中間派新社會聯繫黨料取20席，屬國會第4大黨，估計亦不會加入自由黨的執政聯盟。

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由於手握眾多議席的多個政黨未必與自由黨合作，代表懷爾德斯需聯手其他小政黨才可能成功組成新政府。分析估計，新屆荷蘭政府組閣時間可能打破上次大選的271日紀錄。

懷爾德斯為著名疑歐派人士，多年來要求荷蘭重新控制邊境，減少難民流入，拒絕支持歐盟預算及反對歐盟進一步擴大。同時，懷爾德斯亦要求荷蘭停止軍事援助烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培