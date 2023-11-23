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【著數優惠】WeChat Pay HK夥大眾點評於本周五六日在深圳推介美食市集　港人可領取專屬獎賞

股市 15:17 2023/11/23

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港人北上消費熱潮持續，騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK聯同大眾點評，於11月24至26日在深圳卓悅匯購物中心，推介大型美食市集「大眾點評必吃榜市集-深圳站」。市集有近40家登上「大眾點評必吃榜」餐廳的美食，當中包括朝鮮族燒烤、大閘蟹、烤肥牛、冷鍋串串、椰子雞等，現場也有免費供應Godiva朱古力，也有馬爹利干邑白蘭地的免費試飲攤位。

WeChat Pay HK指，市民若用WeChat掃描市集內的活動二維碼，可領取10港元電子現金券禮包，新用戶更可享20港元內地迎新獎賞優惠。若參與市集的互動活動，更有機會獲取洞洞鞋、999足金紀念金卡、5000元美團卡、盲盒等獎賞。

「大眾點評必吃榜市集-深圳站」
日期：11月24日（周五）至26日（周日）
時間：下午四時至晚上十時
地點：深圳卓悅匯購物中心 （福田區上梅林中康路126號，近地鐵4/9號線上梅林地鐵站E出口）

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【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

編輯：伍鍵文

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