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【網絡私隱】Google明年首季起　逐步移除Chrome第三方Cookie

科技 17:30 2023/11/23

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鑑於第三方Cookie有助廣告主追蹤用戶，Google之前未有為此進行全面封鎖。（法新社）

為保障網絡用戶私隱，不少瀏覽器如Safari和Mozilla Firefox，都預設「封鎖」第三方Cookie的功能。Google日前亦宣布，計畫由明年首季開始，將移除1%的第三方Cookie，然後在第三季繼續移除更多第三方Cookie。

【AI職場】半數港人願意工作場所使用AI　較全球平均水平高

HTTP Cookie可分為第一方Cookie及第三方Cookie，前者是用戶使用瀏覽器造訪網站時，由網站產生存放在使用者裝置上的各種數據，方便網站為針對不同的使用者提供不同的內容。

至於第三方Cookie，則是在用戶造訪網站時，網站內嵌的第三方內容/廣告在使用者裝置中產生的數據，這些數據可用於追蹤用戶行為，以用作數碼廣告營銷，但這會衍生用戶私隱問題。

【校園數碼化】調查：數碼化文件簽署工具　助學校後台辦公效率增67%

鑑於第三方Cookie有助廣告主追蹤用戶，Google一直未有為此進行全面封鎖。直至9月，Google為Chrome推出「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）功能，能利用不同API技術來保護用戶私隱，減少跨站點追蹤，保障用戶私隱的同時，推動個性化廣告發展，並開始逐步移除第三方Cookie的計畫。

責任編輯：陳卓賢

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