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【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎

環球經濟金融 14:32 2023/11/23

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周五（24日）為傳統消費旺季「黑色星期五」（Black Friday），但市場預測美國今年假期消費增長放緩。不少零售商預測假期銷情時，都保持審慎態度。

OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2% 【下一頁】

根據全美零售聯合會（National Retail Federation，簡稱NRF）的數據，2020年假期支出按年增9.1%，2021年與去年則分別增長12.7%和5.4%，部分原因為疫情期間儲蓄增加及政府刺激消費措施帶動。

但來到今年底，消費者的儲蓄減少，並繼續面對高息和通脹環境，假期支出增幅料將放緩到3%至4%。

華爾街預期經濟放緩，導致許多零售商對假期銷量更加謹慎。

英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 【下一頁】

美國銀行（Bank of America）消費者團隊指，在發布盈利預測的43家零售商當中，有37家符合華爾街預期。 

例如美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）看到消費者支出於上月底減弱，早前預計今年調整後每股盈利介乎6.4美元至6.48美元，較市場分析師預測的6.48美元保守。

Best Buy和Nordstrom也提到通脹持續數月，無法確定消費者的支出情況，服裝品牌Hanesbrands也表示，由於批發商希望控制庫存，該品牌T恤、襪子和內衣的市場需求正減弱。

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責任編輯：鄭錦玲

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