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【雲數據】「上雲」部署注意數據安全　專家授3招提升安全

14:00 2023/11/26

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「上雲」部署，使用各種創新數碼技術為一大趨勢。

環球企業在過去十年間積極進行數碼轉型，其中以「上雲」部署，使用各種創新數碼技術為一大趨勢。

然而，資訊安全方案供應商Thales雲數據保護與軟件授權業務銷售總監（大中華及韓國）許樹懷認為，企業在雲數據安全及加密數據方面的意識仍有待加強。他指出，過往更有不少人反映：

覺得雲世界太複雜，因此延遲甚或放棄管理加密金鑰。

不少企業即使上雲多年，仍未有顧及雲數據安全，缺錢抑或缺人才？許樹懷表示，從該企過往調查了解，以上現象源於資訊不夠流通：

基本上每一個雲架構都不公開，而且企業較少採用單一的雲系統，較多使用多於一款雲，分別有不同用途。例如部分企業除了有『主雲』，還會有專門用作備份的雲，也有遇上緊急情況才使用的『備用雲』。

因此，難以單一系統作管理，變相令企業無從入手。

部分企業設「備用雲」 應急使用

Thales雲數據保護與軟件授權業務銷售總監（大中華及韓國）許樹懷強調，各行各業均有機會成為黑客目標，建議提升雲端數據安全。

他提到有企業即使已將資料加密，惟他們會將加密金鑰直接交由供應商管理，而非自己管理。他認為當中可能存有誤區，企業誤以為資料保護就是供應商的責任。尤其是不少中小企只專注自己的業務，例如旅行社可能只會留意舉辦旅行團、交通安排等，缺乏資安相關技術知識及人脈，也沒有資安專家協助處理，導致其數據安全的意識較弱。

此外，他引述Thales今年的雲端安全研究指出，將敏感資料放上網的企業亦有上升趨勢，惟僅4成企業表示有將資料加密，數字反而比去年下降1成。

他建議，用戶應多加留意哪些資料會較容成為黑客目標，並且評估若資料外洩，會對公司造成多大損失，從而着重加強相關保護。

他又強調，各行各業均有可能成為黑客目標，建議以3步驟提升安全：(1)不論大中小企，如果有將敏感數據放到雲端，都必須將資料加密；(2)加密後，要控制資料儲存的地方；(3)保管好加密金鑰。他補充，「保管好」定義是指：「至少自己有備份，而非完完全全把資料及加密金鑰都交由第三方管理。」

【AI職場】半數港人願意工作場所使用AI　較全球平均水平高

【網絡安全】黑客冒充知名品牌　藉虛假電郵發送惡意文件

近日愈來愈多新型黑客攻擊出現，例如以生成式人工智能（GenAI）作為「智能武器」，利用龐大的資料庫破解人臉辨識系統，甚至透過用戶打鍵盤的聲音，來辨識出輸入電腦的資訊和密碼。他坦言，這樣長遠而言也是一場攻防戰，自己也在學習當中，「可能最好的方法是用AI對抗AI」。同時，「只要將核心、較重要的資料保護好，採用嚴密安全措施，黑客就會無功而返。」

身份和訪問管理　防外洩風險

據該企早前發布基於18個國家及地區、接近3,000名IT和數碼安全專業人士進行的調查《2023年泰雷茲數據威脅報告》又提到，有超過四分之一（28%）的受訪者表示，SaaS應用和基於雲的存儲是網絡攻擊最主要的目標，其次是雲託管應用（26%）以及雲基礎設施管理（25%）。

報告發現，簡單的人為失誤、配置錯誤或其他錯誤，都可能意外導致數據洩露。在過去12個月內遭受過數據洩露的機構中，有55%受訪者認為，配置錯誤或人為失誤是主要原因；其次是利用已知漏洞（21%）以及零時差漏洞/未知漏洞（13%）。對此類風險的最佳防禦措施，身份和訪問管理（IAM）被受訪者視為最有效工具。

【網安領袖】建標準化網絡安全技能框架　好時機鼓勵「women in cyber」

記者：張寶燕

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