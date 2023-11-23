  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額10月從歷史高位回落　貿易融資佔比排名跌至第3

宏觀解讀 14:15 2023/11/23

分享：

分享：

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額10月從歷史高位回落　貿易融資佔比排名跌至第3

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年10月全球支付數據，國際間支付使用人民幣的比例從歷史高位回落，10月份人民幣市佔率為3.6%，較9月紀錄3.71%回落，繼續排於美元、歐元、英鎊和日圓之後，但與日圓差距收窄至0.31百分點。

港元就以1.53%市佔率，在國際支付市場排行第8，較9月份下跌一級，遭澳元以1.57%趕上，但使用比例就繼續高於排名第9的新加坡元。

 貨幣10月市佔率9月市佔率
1美元47.25%46.58%
2歐元23.36%23.60%
3英鎊7.33%7.32%
4日圓3.91%4.20%
5人民幣3.60%3.71%

在貿易融資市場方面，SWIFT指出，10月份人民幣使用佔比為5.12%，較9月份5.8%回落，被市佔率5.85%的歐元超越，成為全球使用量第三的貨幣。美元就以84.22%的貿易融資市佔率，穩居第一。

SWIFT繼續解釋，因應歐元區今年3月率先使用新匯報標準，影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據在過去6個月明顯下跌，令國際支付排名比較未必與以往一致。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高　美元主導從歷史高位輕微回落

【國際支付】SWIFT：人民幣、美元於國際支付份額齊創新高　背後原因是...

【國際支付】SWIFT：美元7月佔全球支付量創新高　人民幣佔比第二次升穿3%

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 外滙 歐元 美元 人民幣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】遠洋升近29%、碧桂園升逾17%　騰訊、小米升逾1%　恒指午後轉升近50點（不斷更新）

下一篇文章

【2024展望】恒生投資緊盯四大因素 債券及ETF 看高一綫 研推出全新ETF產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款