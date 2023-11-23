▲ 【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額10月從歷史高位回落 貿易融資佔比排名跌至第3

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年10月全球支付數據，國際間支付使用人民幣的比例從歷史高位回落，10月份人民幣市佔率為3.6%，較9月紀錄3.71%回落，繼續排於美元、歐元、英鎊和日圓之後，但與日圓差距收窄至0.31百分點。

港元就以1.53%市佔率，在國際支付市場排行第8，較9月份下跌一級，遭澳元以1.57%趕上，但使用比例就繼續高於排名第9的新加坡元。

貨幣 10月市佔率 9月市佔率 1 美元 47.25% 46.58% 2 歐元 23.36% 23.60% 3 英鎊 7.33% 7.32% 4 日圓 3.91% 4.20% 5 人民幣 3.60% 3.71%

在貿易融資市場方面，SWIFT指出，10月份人民幣使用佔比為5.12%，較9月份5.8%回落，被市佔率5.85%的歐元超越，成為全球使用量第三的貨幣。美元就以84.22%的貿易融資市佔率，穩居第一。

SWIFT繼續解釋，因應歐元區今年3月率先使用新匯報標準，影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據在過去6個月明顯下跌，令國際支付排名比較未必與以往一致。

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編輯：麥德銘