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【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額10月從歷史高位回落 貿易融資佔比排名跌至第3
宏觀解讀 14:15 2023/11/23
環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年10月全球支付數據，國際間支付使用人民幣的比例從歷史高位回落，10月份人民幣市佔率為3.6%，較9月紀錄3.71%回落，繼續排於美元、歐元、英鎊和日圓之後，但與日圓差距收窄至0.31百分點。
港元就以1.53%市佔率，在國際支付市場排行第8，較9月份下跌一級，遭澳元以1.57%趕上，但使用比例就繼續高於排名第9的新加坡元。
|貨幣
|10月市佔率
|9月市佔率
|1
|美元
|47.25%
|46.58%
|2
|歐元
|23.36%
|23.60%
|3
|英鎊
|7.33%
|7.32%
|4
|日圓
|3.91%
|4.20%
|5
|人民幣
|3.60%
|3.71%
在貿易融資市場方面，SWIFT指出，10月份人民幣使用佔比為5.12%，較9月份5.8%回落，被市佔率5.85%的歐元超越，成為全球使用量第三的貨幣。美元就以84.22%的貿易融資市佔率，穩居第一。
SWIFT繼續解釋，因應歐元區今年3月率先使用新匯報標準，影響數據分類，令歐元在國際間支付使用量數據在過去6個月明顯下跌，令國際支付排名比較未必與以往一致。
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編輯：麥德銘
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