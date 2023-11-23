【2024展望】恒生投資緊盯四大因素 債券及ETF 看高一綫 研推出全新ETF產品

恒生投資表示，明年需關注四大議題，1）潛在黑天鵝事件，例如再發生軍事衝突令市場重新評估風險、2）多個國家及地區的政治選舉、3）通脹會否降溫及息率政策、4）內地經濟及相關政策效力。在宏觀不確定性下，建議投資者採取低風險的投資策略，故高質素債券及ETF看高一綫。

股市方面，恒生投資董事兼投資總監薛永輝指，港股估值低，已接近底部，但難言後市反彈力度，要視乎美國何時落實減息，因減息將促使美元下行，利好其他地區風險資產，也有助避免人民幣再貶值，意味中國推出及落實刺激措施可更進取，屆時可推動港股估值重估，可能有機會跑贏美股。他又指，在該行的環球股票配置上，港股佔比較年初有所減持。

隨美國聯儲局加息周期及展望息率見頂，恒生投資認為，現時以至明年將是投資者考慮優質債券投資的好時機，偏好亞洲及香港市場債券，尤其是投資級別及政府債券等高質債券。

亞洲債券吸引力更勝美債

雖然定存最近備受投資者青睞，但恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，部份債券的回報高於定存，亞洲債券平均收益率為5.8%，美國稍為高於5%，泛歐甚至低於4%，而且，亞洲經濟復甦料為更強勁，有助企業盈利及降低違約率，故看好亞洲債券。而香港債市則受惠高度國際化，以及波幅率較環球投資級別債低。

至於美國國債方面，薛永輝指，配置已由年初較短年期轉至現時較為中性，在美國通脹預期下降下，將逐步轉倉至較長年期的債券。

另外，該行指，市場越來越受到由上而下投資方式主導回報，過去一年大部分主動型基金跑輸相關指數或同組別的指數型基金，選擇指數策略能以成本效益較高的方式，捕捉市場機遇。

恒生投資透露，明年研究推出全新類型的ETF產品，包括以旗艦指數為主題，為投資者分散投資組合風險。

相關文章 ：

【2024展望】滙豐研究降香港GDP預測 樓價明年上半年料跌5%、恒指目標不足2萬

【2024展望】瑞銀陳志立：美國明年減息或驅使國際資金回流 恒指明年底目標價20600點

【2024展望】高盛料美股標指明年見4700 美股七雄續領風騷

記者：袁諾曦