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【馬雲動向】馬雲成立「馬家廚房食品」 擬銷售預包裝食品等
股市 13:23 2023/11/23
阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲的動向一直備受關注，内媒引述商業查詢平台《天眼查》顯示，馬雲最新成立「杭州馬家廚房食品」，經營範圍包括食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理與技術服務等。「杭州馬家廚房食品」法定代表人疑似是馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau。
據天眼查資料，「杭州馬家廚房食品」在周三（22日）正式成立，法定代表人為PAU JASON JOHN，註冊資本1,000萬元人民幣。
股權全景穿透圖顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股99.9%。
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編輯：伍鍵文
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