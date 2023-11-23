  • 26°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬雲動向】馬雲成立「馬家廚房食品」　擬銷售預包裝食品等

股市 13:23 2023/11/23

分享：

分享：

【馬雲動向】馬雲被揭成立「杭州馬家廚房食品」　擬銷售預包裝食品等

阿里巴巴  （09988）  創辦人馬雲的動向一直備受關注，内媒引述商業查詢平台《天眼查》顯示，馬雲最新成立「杭州馬家廚房食品」，經營範圍包括食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理與技術服務等。「杭州馬家廚房食品」法定代表人疑似是馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau。

據天眼查資料，「杭州馬家廚房食品」在周三（22日）正式成立，法定代表人為PAU JASON JOHN，註冊資本1,000萬元人民幣。

股權全景穿透圖顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股99.9%。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【馬雲動向】馬雲被揭成立「一米八」公司　高層包括多名昔日阿里系員工、與務農相關？

【阿里巴巴9988】阿里巴巴合夥人蔣芳內網發文︰馬雲一股未賣

【阿里巴巴9988】馬雲家族信託轉換1000萬股ADS

【馬雲行蹤】馬雲在港再晤泰國首富謝國民父子　月內第二度會面惹合作揣測　阿里巴巴股價跌7%

編輯：伍鍵文

港股 基金 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 馬雲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【2024展望】恒生投資緊盯四大因素 債券及ETF 看高一綫 研推出全新ETF產品

下一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank 獲證監會批准牌照撤限　籌備推美股交易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款