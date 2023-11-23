【多元出路】僱主最重視實戰+專業知識　高級文憑畢業起薪點　與大學生相若

港人常說「贏在起跑線上」，在現今競爭激烈的社會中，凡事都要比人優越，就連投身職場，都彷如必須有一張「沙紙（即大學學士學位畢業證書）」在手，才能找到一份好工。但有最新職場調查指，資訊與通訊科技（ICT）及創意媒體行業的僱主普遍認為，高級文憑（HD）畢業生的能力，與大學生相若，故兩者起薪點亦十分接近，界乎1.7萬至2.3萬元之間。

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賽馬會多元出路計劃「鼓掌一創新教育歷程」（CLAP-TECH）就ICT及創意媒體業的人才需求、招聘情況和趨勢、高級文憑及學士學位畢業生起薪點，以及僱主對兩類畢業生質素和能力的看法，進行調查並於今（23日）發布調查結果。

HD與大學畢業生 最缺實習經驗

調查顯示，受訪僱主普遍認為，高級文憑及學士學位畢業生質素相若，包括均具備良好的工作態度、實用技巧及軟技能。

當中，以技術專業知識和相關實習或實踐經驗，是兩大行業僱主在招聘新人時最為重視的硬技能。惟上述技術同時亦是普遍僱主認為，HD及大學畢業生最為缺乏的。

至於入職職位及起薪點方面，在ICT行業中，初級軟件工程師或開發員、初級數據分析師或數學庫管理員，及網絡管理員，是過去一年行業最常聘請的職位。約64.7%的HD畢業生，及71.9%的大學畢業生的起薪點，均界乎1.7萬港元至2.3萬港元。

創意媒體行業的數據亦類近，有67.8%的HD畢業生，及58%大學畢業生的起薪點，同樣為1.7萬港元至2.3萬港元。公共關係專員、內容創作者，及廣告主任或高級主任，是過去一年行內最常招募的初級職位。

講求人才專業知識 讀大學非唯一出路

CLAP-TECH中心總監何柏濤表示，調查顯示逾8成受訪僱主依然視學歷為請人時的考慮因素，但與此同時，行業也更重視人才的專業知識及實戰經驗。這突顯提升職業專才教育至大學程度的重要性，而讀大學亦未必是在職學生的唯一出路。

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記者：殷凱怡

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