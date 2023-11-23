阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客

阿拉伯國家在以色列針對加沙（Gaza）地區發動戰爭後，大舉杯葛以色列及猶太人相關商店，聲援巴勒斯坦。不少西方品牌成為目標，在阿拉伯地區的生意一落千丈。

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部分企業直接發表支持以色列，其他則是與以色列資金有聯繫。杯葛行動始於社交平台，網民呼籲杯葛部分企業，轉而支持當地替代商店。然而，阿拉伯國家杯葛程度各有不同，最大影響屬埃及與約旦。

路透社報稱，埃及因國家安全緣故無法經常上街聲援巴勒斯坦，更多民眾透過杯葛作為表達支持巴勒斯坦的渠道。當地多間西方快餐店如麥當勞及Pizza Hut等，門店多數門可羅雀。

在約旦有支持杯葛行動的民眾不時走入麥當勞或星巴克（Starbucks）等，遊說顧客轉向其他店舖消費。當地不少民眾在超市購物時，亦選擇本地品牌取代支持以色列的企業產品。

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科威特首都科威特城的麥當勞及星巴克等7間門市於周二（21日）下午時近乎「零客」；另一名在摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的星巴克員工表示，近來客人數量大減。

麥當勞上月發出聲明，反駁指外界流傳關於企業對以巴戰爭的立場存在錯誤資訊，強調店舖歡迎所有客人。埃及的麥當勞分公司表示，已承諾向加沙提供2,000萬埃及鎊援助（約50.5萬港元）。

身處東南亞﹑人口以穆斯林為主的馬來西亞亦同樣有杯葛以色列行動，行政首都布城（Putrajaya）的一間星巴克員工表示，分店客人數目減少20%。叫車平台Grab的行政總裁妻子曾稱喜愛以色列，在馬來西亞亦遭人呼籲杯葛。

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責任編輯：吳漢培