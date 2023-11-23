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新世界回購最多6億美元債券　優化融資成本和債務狀況

股樓投資 12:30 2023/11/23

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新世界（00017）發通告指，計劃向7隻美元債券持有人提出收購要約，回購最多6億美元債券，以優化融資成本和債務狀況。計劃回購的債券包括兩隻永續債，以及五隻於2027年至2031年到期的票據和可持續掛鈎票據（詳見下圖），收購要約已於今日（11月23日）啟動。新世界今日股價受壓，中午收報13.38元，跌3.95%。

資料顯示，新世界早前完成出售持有的所有新創建（00659）股份，並將派付每股1.59港元特別股息，並於今日為特別股息除淨。

新世界早前於全年業績會上表示，集團企業行動陸續有來，透過不同形式釋放業務價值，提升股東回報，亦考慮回購債券，包括永續債，又指高息環境下是回購最好時機，以低於面值的價錢回購，能為公司帶來利潤及降低負債率。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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撰文 : 黃卓賢

新世界發展（00017） 大行報告 港股

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