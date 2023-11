BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演

英王查理斯三世(King Charles III)周三(22日)向南韓女子天團BLACKPINK的四名成員授勳,並笑言很期待日後能看到她們現場表演。

查理斯與王后卡米拉(Queen Camilla)周二(21日)於白金漢宮舉辦國宴,款待南韓總統尹錫悅夫婦等人。當晚有超過170名嘉賓獲邀出席國宴,包括BLACKPINK成員。

英王向BLACKPINK的四名成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé授予MBE(大英帝國員佐勳章),以表揚他們作為格拉斯哥的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)大使。

影片顯示查理斯則與BLACKPINK成員握手,並逐一授予勳章。

查理斯不忘與她們開玩笑道:

