BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演

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英王查理斯三世（King Charles III）周三（22日）向南韓女子天團BLACKPINK的四名成員授勳，並笑言很期待日後能看到她們現場表演。
英王室國宴款待南韓總統 BLACKPINK罕見合體成座上客 【下一頁】
查理斯與王后卡米拉（Queen Camilla）周二（21日）於白金漢宮舉辦國宴，款待南韓總統尹錫悅夫婦等人。當晚有超過170名嘉賓獲邀出席國宴，包括BLACKPINK成員。
英王向BLACKPINK的四名成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé授予MBE（大英帝國員佐勳章），以表揚他們作為格拉斯哥的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）大使。
影片顯示查理斯則與BLACKPINK成員握手，並逐一授予勳章。
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查理斯不忘與她們開玩笑道：
這麼多年過去了，你們還會互相交談，真是太神奇了。
The King, joined by The President and First Lady of the Republic of Korea, has welcomed @BLACKPINK to Buckingham Palace, as they are awarded Honorary MBEs. 🎖️— The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2023
The K-Pop band have been awarded the honours in recognition of their role as Advocates for the COP26 Summit in Glasgow. pic.twitter.com/8xeD4zWP3J
他又表示很期待日後能看到四人的現場演出。
On Wednesdays, we play @BLACKPINK. 🖤💗 pic.twitter.com/9PDuAhNn9C— The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2023
英國王室於社交平台X（前稱Twitter）發布BLACKPINK與查理斯和尹錫悅的合照，及白金漢宮衛兵交接時演奏該樂隊歌曲《Ddu-Du, Ddu-Du》的影片。
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責任編輯：鄭錦玲