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【分析】新創建股價為何突然大跌13%？　或與這個「陰霾」有關

股市 12:34 2023/11/23

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【分析】新創建股價為何在要約限制完結前曾大跌13%？　或與這個「陰霾」有關

鄭家純家族的周大福企業收購新創建 （00659） 股份的要約已進入最後階段，新世界發展 （00017） 早前已完成出售新創建持股，至於新創建小股東，接納要約的最後時限為今日（23日）下午4時。不過，新創建股價在要約限制完結前率先大跌，最多跌13.3%，低見7.91元，較周大福企業的要約價9.15元低13.6%。

新創建接納要約限期完結前股價突然出現異動，或與周大福企業推翻全購新創建要約建議，決定維持新創建上市地位有關。【相關文章可見【下一頁】

周大福企業表明會維持新創建上市地位

據新創建獨立財務顧問華富建業企業融資指出，周大福企業的要約價為9.15元，高於回顧期間內所有交易日的收市價，並較由回顧期初至最後交易日的平均收市價溢價約30%，而且新創建股份的流動性較低，故要約對新創建小股東屬公平合理，籲接納要約。

若周大福企業最終收到的接納要約持股，高於原先估計，導致新創建流通股份不足25%，基於周大福企業表明會維持新創建於聯交所主板的上市地位，市場估計，最可行的做法重新向外配股，配股價很可能低於每股要約價，變相令公司估值受壓。

故此，若現有新創建股東今日仍選擇持貨過夜，就可能面對配股陰霾，先行沽貨也算是合理舉動。

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記者：陳韻妍

港股 新創建集團（00659） 周大福 收購 鄭家純 配股 新世界 新世界發展（00017）
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