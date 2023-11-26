【建築機械】港企研鑽頭機械人　減工業意外風險

▲ CSC ROBO的鑽頭機械人，以無綫通訊技術控制移動平台，並利用無綫監視器、激光十字定位等，對準鑽孔位置及自動控制鑽孔的深度。（陳卓賢攝）

CSC ROBO主要研發機電安裝技術，包括鑽頭機械人，目標是透過各種自動化工具，減少人力、縮短工作時間，以及提高施工安全，改善傳統建築業的運作方式。

該公司創新總監任宇行表示，利用機械人處理部分地盤工作，能解決現時勞動力短缺的痛點，也能更保障施工的安全。以進行天花鑽孔為例，這是相當高危的工作，因為工人需在高處執行，且要長期抬頭面向天花板，不但容易導致頸椎勞損，同時要長期承受巨大噪音和沙塵環境，對健康是絕不理想。

鑽孔定位更準 減出錯保質素

採用鑽頭機械人後，以往需要3個工人完成的工作，現時只需1個操作員就可完成，它不但能替代人完成上述大部分工作流程，減低工業意外發生；同時通過AI圖像分析技術，也能提升鑽孔定位的準確度，鑽錯機率大減，減少成本支出之餘，也令工程質素更穩定更安全。

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未來香港將有大量基建項目出台，例如明日大嶼、北部都會區和其他舊區重建等，任宇行相信，鑽頭機械人會有很大的潛力和市場需求；同時，他正積極在海外地區參與展銷，例如新加坡、加拿大和日本等，將其產品和改革建築業的理念推廣至更多市場。

任宇行又提到，加入CSC ROBO之前，他曾在香港應用科技研究院（應科院）擔任研究工程師，也曾在科學園成立一家物聯網（IoT）初創公司，盡管該公司最終結束了營運；然而，過去的研究和創業經歷，對他的人生成長卻相當重要，更是他現時經營CSC ROBO的重要基石。

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他指出，在科學園的創業經驗，令他學會了如何組建團隊，以及實踐企業營運的實務操作，這些都是以往做研究工程師無法認識和學習的事情；尤其是尋找團隊核心成員，更涉及自己過去的人脈經營，也與個人的人際關係、人緣和品格有關。

宣揚公司願景 持份者添信心

在創業過程中，他認識到不同層面和界別的人，當中有良師益友，給予他寶貴的指導和支持，同時也經歷過教訓，正因為這些經歷，使他開始習慣面對和承受壓力，學會將時間投放在值得的人和事情身上。

更重要的是，這些經歷幫助他培養了「說故事」的能力，這對他現在打理CSC ROBO有莫大幫助。身為領導者，他不但需要有具前瞻性的公司願景，更要懂得如何將它傳達給各方利害關係者（Stakeholder），包括團隊、客戶、投資者，甚至是供應商，讓他們有信心和明白公司所做業務是值得長綫發展。

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任宇行強調，出色的說故事能力，是打造成功企業的必要元素，他的願景是希望透過科技去改革建築業，包括提供先進的工具，改善工地的工作文化和流程。

以客戶層面為例，當中的挑戰是說服他們改變數十年的傳統模式、學習如何使用新科技等，而憑着多年累積的經驗、人脈和能力，也逐步幫助他朝着這願景邁進。

記者：陳卓賢

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