  • 22°C
香港時間 : 20231126日 (週日) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【建築機械】港企研鑽頭機械人　減工業意外風險

10:00 2023/11/26

分享：

分享：

CSC ROBO的鑽頭機械人，以無綫通訊技術控制移動平台，並利用無綫監視器、激光十字定位等，對準鑽孔位置及自動控制鑽孔的深度。（陳卓賢攝）

CSC ROBO主要研發機電安裝技術，包括鑽頭機械人，目標是透過各種自動化工具，減少人力、縮短工作時間，以及提高施工安全，改善傳統建築業的運作方式。

該公司創新總監任宇行表示，利用機械人處理部分地盤工作，能解決現時勞動力短缺的痛點，也能更保障施工的安全。以進行天花鑽孔為例，這是相當高危的工作，因為工人需在高處執行，且要長期抬頭面向天花板，不但容易導致頸椎勞損，同時要長期承受巨大噪音和沙塵環境，對健康是絕不理想。

鑽孔定位更準 減出錯保質素

採用鑽頭機械人後，以往需要3個工人完成的工作，現時只需1個操作員就可完成，它不但能替代人完成上述大部分工作流程，減低工業意外發生；同時通過AI圖像分析技術，也能提升鑽孔定位的準確度，鑽錯機率大減，減少成本支出之餘，也令工程質素更穩定更安全。

【管理心得】「扁平化」管理留才　提升溝通效率

未來香港將有大量基建項目出台，例如明日大嶼、北部都會區和其他舊區重建等，任宇行相信，鑽頭機械人會有很大的潛力和市場需求；同時，他正積極在海外地區參與展銷，例如新加坡、加拿大和日本等，將其產品和改革建築業的理念推廣至更多市場。

任宇行又提到，加入CSC ROBO之前，他曾在香港應用科技研究院（應科院）擔任研究工程師，也曾在科學園成立一家物聯網（IoT）初創公司，盡管該公司最終結束了營運；然而，過去的研究和創業經歷，對他的人生成長卻相當重要，更是他現時經營CSC ROBO的重要基石。

【管理心得】調整部門營運架構　解銷售人才荒

他指出，在科學園的創業經驗，令他學會了如何組建團隊，以及實踐企業營運的實務操作，這些都是以往做研究工程師無法認識和學習的事情；尤其是尋找團隊核心成員，更涉及自己過去的人脈經營，也與個人的人際關係、人緣和品格有關。

宣揚公司願景 持份者添信心

在創業過程中，他認識到不同層面和界別的人，當中有良師益友，給予他寶貴的指導和支持，同時也經歷過教訓，正因為這些經歷，使他開始習慣面對和承受壓力，學會將時間投放在值得的人和事情身上。

更重要的是，這些經歷幫助他培養了「說故事」的能力，這對他現在打理CSC ROBO有莫大幫助。身為領導者，他不但需要有具前瞻性的公司願景，更要懂得如何將它傳達給各方利害關係者（Stakeholder），包括團隊、客戶、投資者，甚至是供應商，讓他們有信心和明白公司所做業務是值得長綫發展。

【香港製造】建材商堅持在港設廠　嚴控質素迎客需求

任宇行強調，出色的說故事能力，是打造成功企業的必要元素，他的願景是希望透過科技去改革建築業，包括提供先進的工具，改善工地的工作文化和流程。

以客戶層面為例，當中的挑戰是說服他們改變數十年的傳統模式、學習如何使用新科技等，而憑着多年累積的經驗、人脈和能力，也逐步幫助他朝着這願景邁進。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心

相關文章

【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間
2023/10/21
【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯
2023/10/29
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯
【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化
2023/11/04
【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化
【就業期望】9成港僱員盼進跨國公司　半數人認同AI對勞資皆有利
2023/11/11
【就業期望】9成港僱員盼進跨國公司　半數人認同AI對勞資皆有利

你可能感興趣

【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間
14:00 2023/10/21
【搶人才】8成港企採獎勵計劃　4成提供靈活工作時間
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯
10:00 2023/10/29
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯
【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化
16:00 2023/11/04
【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化
職位招聘 人工智能 數碼轉型 科技產品 物聯網 工業意外 創業 香港 日本 機械人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款