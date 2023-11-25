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【管理心得】「扁平化」管理留才　提升溝通效率

10:00 2023/11/25

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CSC ROBO創新總監任宇行（左）雖已較少落手參與編程組裝等前綫工作，但仍會經常與不同部門同事溝通，了解他們的需求和意見。（陳卓賢攝）

科技進步對建築業發展影響甚大，新技術除可加強工作效率，更能降低職業安全風險。

要推動建築業科技進步，工程專才不可或缺，建築機械初創CSC ROBO創新總監任宇行指，當前工程界所面臨的人才挑戰，或可透過「扁平化」管理，即任何職級的同事都可隨時直接與他溝通，從而提升溝通效率、挽留人才。

【管理心得】調整部門營運架構　解銷售人才荒

CSC ROBO旗下的鑽頭機械人，其研發過程主要在香港進行，而組裝流程則交由東莞的廠房完成，最後再運送至粉嶺的工場作測試。任宇行表示，研發部是該公司的核心部門，當中涉及的崗位包括機械工程師、電子工程師和軟件工程師等，惟招聘是一大難題，有些崗位甚至花了逾一年時間，仍未能招聘到合適人選。

工程畢業生 投身本業比例少

他認為，雖然香港每年不乏修讀工程系的大學生畢業，但投身社會後，最終會選擇在工程界或建築業發展的比例不多，這導致本港工程人才持續短缺。「香港向來是發展金融業為主，本地工廠數量則較少，令工程行業的發展空間受限；加上該行薪酬吸引力，相比金融業、保險業也較低，在行業前景和薪酬因素考慮下，很多畢業生都傾向不在工程界發展。」

近年港府積極推動創科發展，任宇行坦言，這有利提升工程師在市場的薪酬水平，吸引更多人才留在工程界。惟工程範疇很廣泛，建築業只是出路之一，CSC ROBO作為初創，求職者也會考慮其發展是否穩定，又或建築業是否有廣闊出路等，因此該公司招聘工程人才挑戰仍大。

【香港製造】建材商堅持在港設廠　嚴控質素迎客需求

不過，任宇行主張的扁平化管理方式，也有助吸引和留人才，令公司流失率甚低。他表示，任何職級同事都可隨時直接與他溝通，讓他即時了解不同部門的營運，從而更快速更靈活地解決問題。他深信坦誠溝通最重要，當溝通阻隔減少，他和同事的關係也變得更好，整體工作氣氛也更舒適，這有利於營造一個開心和輕鬆的辦公環境，讓同事們更樂於長期合作。

作為管理者，他除會對項目發展給出大方向外，也會參與一些重要決策，但大部分的工作流程，都會提供充足空間、放手予同事自由發揮，並容許他們在工作中「試錯」。

要「活在當下」 揀蟀重思想開明

任宇行的企業哲學是「活在當下」，鼓勵同事要清楚了解自己是怎樣的人、想做甚麼的事，在每個過程中又學到甚麼，從而在未來為自己和公司，帶來更有價值和正面的影響力。

【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化

對於合適工程師的要求，除了必需的學歷背景外，他認為擁有開明思想（Open-minded）是最重要，且必需要懂得打破常規思考的能力，有創意地以合理和快速的方法解決問題。

任宇行強調，請人時不會以工作經驗行先，即使經驗也是重要因素，但絕不能僅以經驗來定義一個人的能力；他更關注的是，對方能夠聰明、貼地及彈性地完成工作。

記者：陳卓賢

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