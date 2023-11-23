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【虛擬資產】OKX申領虛擬資產交易平台牌　連富途子企「獵豹」共7家申請待批

新經濟追蹤 12:02 2023/11/23

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【虛擬資產】OKX申領虛擬資產交易平台牌　連富途子企「獵豹」共7家正申請待批

加密貨幣交易所OKX預告將申請香港證監會虛擬資產交易平台（VATP）牌照多時，據證監會網站資料，公司在11月16日正式提交VATP牌照申請。連同10月提交申請的Meex，11月提交申請、富途控股（美：FUTU）旗下的PantherTrade（獵豹交易），目前已有7家平台正申請VATP牌照待批。

證監會今年6月實行虛擬資產交易強制發牌監管制度，9月爆出JPEX事件後更改披露原則，公開正在申請VATP牌照的公司名稱，但一再重申相關平台尚未受其監管，提醒投資者在已獲發牌的平台上買賣，才受證監會監管保障。

截至目前，證監會僅批出兩個VATP牌照，營運商分別為OSL和HashKey 。

另外，Ammbr曾於9月29日提交牌照申請，惟僅約一星期時間就撤回申請，成為「有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單」上唯一一家公司。

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