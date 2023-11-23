【AI職場】半數港人願意工作場所使用AI　較全球平均水平高

▲ 調查結果顯示，當員工對AI有掌控感時，他們更能在工作場合自如地使用AI。（資料圖片）

隨著人工智能（AI）發展愈趨進步，更多企業鼓勵員工在工作使用AI工具。體驗管理企業Qualtrics的最新調查指出，有51%香港員工願意工作場所使用AI進行寫作、擔任私人助理等任務，比例較全球平均水平42%為高。

Qualtrics向全球約3.7萬名員工（包括1,000多名香港員工）進行調查，以了解員工職場體驗（EX）的趨勢。對於AI在職場的應用，調查發現，員工會更傾向用AI來輔助工作，而非以AI管理他們。

【Google AI】Bard AI功能更新 助用戶解讀YouTube影片

結果顯示，當員工對AI有掌控感時，他們更能在工作場合自如地使用AI，例如有67%受訪員工會使用AI寫作，至於私人助理尋求內部聯絡支援方面，亦分別有64%和58%員工表示願意使用AI輔助他們。

44%員工接受 用AI作績效評估

不過，當管理決策與員工相關時，他們使用AI的舒適度明顯會較低，例如對於採用AI進行績效評估和招聘決策時，則分別只有44%和36%受訪員工願意使用。

【圖片動畫化】Stability AI開發新AI模型 按圖片內容生成影片

調查亦提到，61%員工對於其公司通過郵件數據，來更好地理解並改善其工作體驗的做法感到滿意。然而，他們對公司在社交媒體上使用匿名或非匿名方式發表貼文感到不太安心，只有39%員工對公司在社交媒體上的使用感到放心。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。