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【網絡詐騙】銀行公會推「保障信用卡交易 – 你要知」宣傳短片　王菀之教大家拒絕按下可疑手機短訊連結

Hot Talk 11:39 2023/11/23

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【網絡詐騙】銀行公會推「保障信用卡交易 – 你要知」宣傳短片　王菀之教大家拒絕按下可疑手機短訊連結

香港銀行公會推出「保障信用卡交易 – 你要知」的宣傳短片，旨在提升市民對防範信用卡騙案的意識。藝人王菀之於片中演繹一位精明的信用卡用戶，提醒公眾於信用卡交易過程中要小心保護個人資料，拒絕按下可疑手機短訊內的連結，並時刻留意銀行的提示訊息，如發現任何可疑交易賬項時要儘快通知銀行及警方。

金管局：消費者教育是打擊信用卡騙案其中的重要一環

金管局副總裁阮國恒表示，消費者教育是打擊信用卡騙案其中的重要一環，金管局樂見銀公進行一系列相關工作以加強消費者保障，這次活動進一步加強金管局和銀行公會在提醒公眾要時刻保護好個人和信用卡資料的工作，同時提高公眾對防範信用卡騙案的意識。

銀公主席孫煜表示，銀行公會繼續與會員銀行積極交流，互相分享應對詐騙個案的經驗，以及探討應用科技進一步加強信用卡保障。

「保障信用卡交易 – 你要知」宣傳短片於今天（11月23日）於電視啟播，並同時上載至銀行公會網站、YouTube頻道及Facebook 專頁。銀行公會各會員銀行分行及其社交媒體平台亦會播放宣傳短片。銀公將進行一系列線下宣傳，包括張貼海報和派發宣傳品，進一步提高公眾防詐騙意識，呼籲公眾多加留意銀行的提示訊息及於確認交易前謹慎核實交易詳情等，有關宣傳即將推出。

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編輯：陳韻妍

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