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【新世界】新世界提出債券回購要約、今除淨後曾跌7% 新創建跌逾一成
當炒股 12:21 2023/11/23
鄭家純家族的周大福企業系內重組，新世界發展 （00017） 完成出售新創建 （00659） 股份，並於今日（23日）為每股1.59港元特別股息除淨。新世界發展今日股價明顯受壓，最多曾跌近7%，低見12.98元。新世界發展半日跌幅仍達3.9%，收報13.38元，成交額1.5億元。
新創建股價今日跌幅更大，最新跌幅達到11%，新報8.08元，成交1550萬元。
新世界發展的股東預計可在12月20日收取特別股息。
新世界發展今早發公告，宣布向旗下7項債券的持有人發出公開收購要約（Tender Offer），回購總額最高為6億美元本金，折合約46.8億港元。該公開收購要約於12月1日截止。合資格參與要約的債券如下：
|目標債券
|未贖回本金額
|最高回購價
（每1000美元本金額計）
|2027年到期、票息4.75厘、本金6億美元債
|6億美元
|900美元
|2027年到期、票息5.875厘、本金2億美元債
|2億美元
|910美元
|2029年到期、票息4.125厘、本金9.5億美元債
|9.5億美元
|810美元
|2030年到期、票息4.5厘、本金6億美元債
|5.62817億美元
|800美元
|2031年到期、票息3.75厘、本金2億美元可持續掛鈎債
|1.27835億美元
|760美元
|票息4.125厘、本金12億美元永續債
|12億美元
|600美元
|票息6.15厘、本金5億美元永續債
|5億美元
|875美元
新世界從出售新創建持股予周大福企業，獲得款項約217億元。
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編輯：麥德銘
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