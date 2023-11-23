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【新世界】新世界今除淨後曾跌7%、啟動公開回購債券 新創建跌逾一成
當炒股 11:16 2023/11/23
鄭家純家族的周大福企業系內重組，新世界發展 （00017） 完成出售新創建 （00659） 股份，並於今日（23日）為每股1.59港元特別股息除淨。新世界發展今日股價明顯受壓，最多曾跌近7%，低見12.98元，最新跌幅仍達3.5%，成交額1.31億元。
新創建股價今日跌幅更大，最新跌幅達到11%，新報8.1元，成交1390萬元。
新世界發展的股東預計可在12月20日收取特別股息。
新世界發展今早發公告，宣布向旗下7項債券的持有人發出公開收購要約（Tender Offer），回購總額最高為6億美元本金，折合約46.8億港元。新世界從出售新創建持股予周大福企業，獲得款項約217億元。
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編輯：麥德銘
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