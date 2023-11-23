  • 25°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【校園數碼化】調查：數碼化文件簽署工具　助學校後台辦公效率增67%

科技 16:00 2023/11/23

分享：

分享：

據Adobe的調查，65%幼稚園到高中的教育機構及77%高等教育機構，一致認同數碼轉型的重要性。（Adobe）

從疫情時的遙距教學，到ChatGPT和生成式AI熱潮，都加快了教育界數碼轉型。Adobe發布的《教育數碼轉型機會》調查指出，利用數碼化文件和簽署工具，可幫助學校更快完成表格的填寫和簽署，最高可將後台辦公效率提高67%。

【Google AI】Bard AI功能更新　助用戶解讀YouTube影片

教育工作者在工作中面臨的挑戰之一，是需花費大量時間和金錢來管理繁複的文書作業，再加上校内辦公和作業文件，使用實體紙張和人工作業流程，也會耗費人力成本與降低工作效率，並可能出現更多錯誤。

77%高等教育機構   認同數碼轉型重要

近年香港校園興起無紙化，除鼓勵學生只攜帶iPad等電子設備上課，亦希望學校辦公室採用數碼文件管理解決方案。據Adobe的調查，65%幼稚園到高中的教育機構及77%高等教育機構，一致認同數碼轉型的重要性。

【圖片動畫化】Stability AI開發新AI模型　按圖片內容生成影片

Adobe表示數碼文件管理能帶來眾多好處，例如：簡便地存取文件、改善資料準確性等等。而教育工作者和學生，也都可以善用線上的評論和協作功能，即時收集和共享意見回饋，更方便、快捷且高效地完成工作和家庭作業。

此外，數碼化文件和簽署工具也可幫助學校更快完成表格的填寫和簽署，最高可將後台辦公效率提高67%。至於文件安全的部分，以Adobe Acrobat Sign電子簽名解決方案爲例，可將資料隱私性和受保護程度提高72%，並將把務處理速度提高最多達28倍。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心

 

開啟hket App，閱讀全文
中小學教育 大學 人工智能 小學 手機Apps 科技產品 職場文化 疫情 數碼轉型 幼稚園
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款