【校園數碼化】調查：數碼化文件簽署工具　助學校後台辦公效率增67%

▲ 據Adobe的調查，65%幼稚園到高中的教育機構及77%高等教育機構，一致認同數碼轉型的重要性。（Adobe）

從疫情時的遙距教學，到ChatGPT和生成式AI熱潮，都加快了教育界數碼轉型。Adobe發布的《教育數碼轉型機會》調查指出，利用數碼化文件和簽署工具，可幫助學校更快完成表格的填寫和簽署，最高可將後台辦公效率提高67%。

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教育工作者在工作中面臨的挑戰之一，是需花費大量時間和金錢來管理繁複的文書作業，再加上校内辦公和作業文件，使用實體紙張和人工作業流程，也會耗費人力成本與降低工作效率，並可能出現更多錯誤。

77%高等教育機構 認同數碼轉型重要

近年香港校園興起無紙化，除鼓勵學生只攜帶iPad等電子設備上課，亦希望學校辦公室採用數碼文件管理解決方案。據Adobe的調查，65%幼稚園到高中的教育機構及77%高等教育機構，一致認同數碼轉型的重要性。

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Adobe表示數碼文件管理能帶來眾多好處，例如：簡便地存取文件、改善資料準確性等等。而教育工作者和學生，也都可以善用線上的評論和協作功能，即時收集和共享意見回饋，更方便、快捷且高效地完成工作和家庭作業。

此外，數碼化文件和簽署工具也可幫助學校更快完成表格的填寫和簽署，最高可將後台辦公效率提高67%。至於文件安全的部分，以Adobe Acrobat Sign電子簽名解決方案爲例，可將資料隱私性和受保護程度提高72%，並將把務處理速度提高最多達28倍。

責任編輯：陳卓賢

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