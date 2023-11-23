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山頂扶輪社步行籌款 國際扶輪3450區根除小兒麻痹症步行籌得13萬美元

都會情報 11:00 2023/11/23

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國際扶輪社長麥金納利(Gordon R. McInally)和扶輪社3450地區總監李兆民主持開幕禮。

為響應國際扶輪（Rotary International）籌款用於根除全球小兒麻痺症項目，國際扶輪3450地區上周六（11月18日）在山頂舉行大型的End Polio Day & Family Walk活動，吸引逾500名社友和其家屬踴躍參加，共籌得13萬美元。 

李兆民表示，活動今年籌得款項達到13萬美元，超額完成。

疫後首次大型戶外活動 逾500人參加

本年度根除小兒麻痹症慈善步行活動，邀請了國際扶輪社長麥金納利和扶輪社3450地區總監李兆民擔任主禮嘉賓，這是3450地區在疫後首次舉行的大型戶外集會。李兆民總監表示，活動獲社長麥金納利親自光臨，不僅感到榮幸，也為活動增添色彩。 

李兆民(圖左)表示， 扶輪社是幫助根除小兒麻痹症最大的機構，已在全球提供26億美元根除小兒麻痹症。

國際扶輪在對抗小兒麻痺裏一直扮演重要角色，致力帶動小兒麻痺根除的全球運動。今年國際扶輪在全球的籌款目標為5,000萬美元，才能完整獲得蓋茲基金會所提供的2比1配合捐款。據大會籌委會主席張宇靈表示，年度的根除小兒麻痹症慈善步行活動，目的在於提升公眾對小兒麻痺症的認識，並為未能根除小兒麻痺症的國家籌集資金，是次共籌得13萬美元，而對上一次則為10萬美元。 

慈善步行參與人數達到500人，包括來自香港、澳門、蒙古及廣東的社友。

社長訪3450區收穫豐 

傳遞正面信息 連日來陪同麥金納利社長走訪蒙古國、香港和澳門的李兆民總監表示，麥金納利社長這次走訪3450地區，收穫甚豐，特別是到訪香港，先後拜訪了賽馬會、保良局等多個NGO組織。他和麥金納利社長都希望透過這次的系列活動，把香港的正面信息帶給全世界的扶輪社友。國際扶輪作為世界第一個服務性組織，至今有118年歷史，全球現擁140萬個會員。 

#國際扶輪 #根除小兒麻痹症慈善步行活動 #3450區 #山頂 #李兆民總監社長麥金納利

(特約)

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