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【市集經濟】花園道3號辦聖誕大型市集　逾20間本地社企參與

商業 11:25 2023/11/23

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「Christmas Sharelebration 聖誕社企市集嘉年華」共有逾20間本地社企參與，當中包括：嗎哪、糕點時光、Mindful Sparks、兩生花等。

聖誕將至，冠君產業信託旗下的花園道3號，將聯同本地非牟利機構「豐盛社企學會」及旗下「十一良心消費運動」，於12月1至2日舉辦大型戶外社企市集「Christmas Sharelebration! 聖誕社企市集嘉年華」，邀請超過20間本地社企參與，售賣應節食品和禮品、手作產品及提供工作坊體驗，期望凝聚中環商界及大眾以消費改變世界，同時關注可持續發展。

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其中一間參與社企是Life to Life，於今年1月才成立，其執行總監易朗恆稱，他們是一間桌遊活動及培訓社企，服務對象非常廣泛，由幼稚園的親子活動、SEN學生、職青、單青、老師或社工，甚至長者都有，他們希望透過桌上遊戲去分享主題信息，「例如我們自家設計的這套《打邊爐》遊戲，參與者可以鬥快搶食材，透過這充滿港式元素的活動，達到破冰的效果。」遊戲適合任何年齡，5、6歲的小朋友已經可以參與。

Life to Life公共關係總監葉宏建、執行總監易朗恆、營運總監李培堅都是30多歲的年輕人。（曾海倫攝）

此外，Life to Life亦設有「桌桌遊娛Play Together」計劃，培訓肢體傷殘人士成為「中級桌遊培訓師」，讓他們可以入校教授師生玩桌上遊戲，同時分享主題信息，Life to Life營運總監李培堅補充，此舉是希望輸出傷健共融的信息，「傷殘人士一直都是被照顧者，透過計劃，他們可以成為照顧者、帶領者」，他表示，傷殘人士只是肢體傷殘，但他們的品格、質素一樣很好，值得社會公平對待和尊重。

Life to Life自家設計的《打邊爐》桌上遊戲，注入了港式元素，具有破冰作用。（曾海倫攝）

公共關係總監葉宏建說，他們期望透過今次市集活動達到幾個目標，「從商業角度看，當然希望能銷售更多桌遊和工作坊，增加收益，此外亦希望能測試區內的市場需要」，因為今次活動3至12歲小童可以免費入場，故對工作人員亦是新挑戰。易朗恆表示，他們只於周六擺賣一天，期望能做到5,000至6,000元生意額。

另一間參與活動的機構是Mindful Sparks，其創始人及首席執行官劉鍵德（Winston）說，品牌主要出售高級有汽茶，「我們於2021年成立，在葵芳自設廠房生產」，他認為市場的酒精市場已經很成熟，但非酒精類飲品則多是不健康、又或是多糖或代糖飲品，沒有高檔商品給大眾聚會時飲用，「因此我們研發產品去填充市場，現時已有15間米芝蓮餐廳出售Mindful Sparks，包括3星級的Caprice和L'Atelier de Joël Robuchon。」

Mindful Sparks，其創始人及首席執行官劉鍵德（Winston）說，他們主要出售高級有汽茶，可填補市場對非酒精類飲品的需要。（曾海倫攝）

品牌共有21款產品，零售價格由30至250元不等，「我們有訓練SEN學生，負責廠房的生產及包裝等工序」，他表示，現時本地經濟雖未如理想，但由於其產品具獨特性，創業2年下來銷售已上升3倍，故他有信心在市集兩天的生意額可達到1萬元。

 

【Christmas Sharelebration!聖誕社企市集嘉年華】

日期：2023年12月1日（星期五）

時間：中午12時至晚上7時30分（亮燈儀式於下午6:45開始）

日期：2023年12月2日（星期六）

時間：中午12時至下午6時

地點：中環花園道三號

費用：免費入場

查詢：2878 8028

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本報記者：曾海倫

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