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OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2%

環球經濟金融 11:05 2023/11/23

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英國預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）周三（22日）宣布，將英國經濟明年的預測增幅削半，更警告通脹率或要到2025年才會降至2%的目標水平。

英降低國民保險供款2個百分點 財相出招刺激經濟增長（第二版） 【下一頁】

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）同日公布秋季預算案，OBR於附帶的財政安全評估中提到今年經濟更具彈性，讓侯俊偉有額外預算盈餘空間提供270億英鎊的減稅等「派糖」措施。

OBR今年3月時預測今年國內生產總值 （GDP）微跌0.2%，最新預測會上升0.6%。

但OBR警告未來的經濟前景會更艱難，預測明年和2025年的GDP增幅分別為0.7%及1.4%，遠遜於今年3月預測的1.8%和2.5%的增幅。

當局預計明年平均通脹率將降至2.8%，但通脹率或要到2025年才會降至2%的目標水平，較原先預測遲一年。

英國明年增最低工資 加至近112元 【下一頁】

OBR料今年樓價將上升9%，但因利率在較長時間內維持於較高水平，明年樓價將回落4.7%。

另外，OBR引述智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）研究指，財相平均只會花費預算當中的6成額外盈餘，而侯俊偉已經用盡額外盈餘。

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責任編輯：鄭錦玲

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