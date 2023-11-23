▲ 【中東機遇】沙特ETF勁吸資、反應更勝3年前科指ETF 南方東英：投資者不止亞洲客

政府不斷推動中東商機後，香港終迎來亞洲首隻投資沙特阿拉伯股票的交易所買賣基金（ETF）--南方東英沙特阿拉伯ETF （02830） ，將於下周三（29日）掛牌。南方東英資產管理董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯接受本報專訪時透露，客戶對沙特ETF的反應超出預期，相當熱烈，甚至有亞洲以外的投資者參與，初始投資額創公司歷來最高，更勝南方恒生科技 （03033） 3年前在科網股熱潮期間首發表現。

部分亞洲國家與沙特的宗教及文化背景相近

南方恒生科技2020年8月首掛，初始投資額約1.87億元，最新市值規模已發展成約300億元。

王卓峯表示，沙特ETF由研發至開發已籌備了一段時間，並非今年內倉促進行的事情，南方東方為產品進行市場調研時，客戶也感興趣，「很多家族辦公室及機構投資者都知悉沙特的經濟及發展相當樂觀，而且部分亞洲國家與沙特的宗教及文化背景相近，投資者都是跟着錢走」。

「中東並非只是口號上推動」

他稱，近年中國與沙特建立經濟橋樑，香港也與沙特機構合作，中港政府又不斷宣傳中東商機，所以是次推出南方沙特ETF，成功吸引到大家的關注，並反映出「中東並非只是口號上推動，而是有實質產品推出讓投資者投資」。

本港ETF市場交投一直集中於投資中港市場，追蹤海外市場的ETF一直未能突圍而出。作為亞洲首隻沙特ETF，王卓峰預期，產品上市後散戶會較慢熱，因仍需要進行更多投資者教育，讓他們了解沙特的投資機遇，基於南方沙特ETF的獨特性，相信散戶對產品的接受程度不斷提高，有信心產品可成為一個突破口。

南方沙特ETF每手買賣單位為10個，入場費約780元，全年經常性開支比率估計為1.2%，為實物ETF，但部分流動性不足的個別股份，透過合成代表性抽樣策略投資會更有效。

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記者：陳韻妍、麥德銘