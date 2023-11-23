【以巴戰爭】人質交換延至周五 首批13人當地下午獲釋（第二版）

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）達成人質釋放協議後，卡塔爾確認周五（24日）正式履行協議，以色列於當地時間早上7時（本港時間下午1時）起停火4日，哈馬斯同日下午4時（本港時間晚上10時）將釋放首批的13名人質，全為婦女及兒童。

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以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）較早時間表示，人質釋放協議商討持續及取得進展，根據雙方最初協商，不會有任何人質或囚犯會在周五前獲釋。

以國媒體引述政府消息人士報稱，協議其實是延後24小時執行，指哈馬斯及負責斡旋的卡塔爾未簽署作實。消息人士強調，人質周四（23日）只屬媒體傳聞，為免人質家屬有錯誤期望，重申一切最快到周五才可能開始履行。

以色列司法部周三（22日）亦公布，最少300名被以色列囚禁的巴勒斯坦女性及兒童的身份，指他們有可能作為交換條件之一獲釋。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三未有提及任何協議詳情，只稱慈善組織紅十字會將獲准進入加沙（Gaza），探望未獲釋人質。總理辦公室指出，暫停戰事4日間每日最少10名人質獲釋，每多10名人質釋放，戰事暫停多一日。

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哈馬斯表示，50名人質將換150名巴勒斯坦囚犯釋放。同時，數百輛載有人道援助﹑醫療及燃料物資貨車將進入加沙，以軍需停止加沙南部所有空中活動，加沙北部每日日間亦有6小時禁飛區。

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責任編輯：吳漢培