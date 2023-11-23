【新能源車】理想據報2024年銷售目標80萬輛　冀挑戰豪華品牌第一名

▲ 【新能源車】理想據報明年銷售目標80萬輛 冀挑戰豪華品牌第一名

内媒引述供應鏈人士消息稱，理想汽車 （02015） （美：LI）明年的銷量目標或達80萬輛。理想汽車相關負責人回應說，包括產能在內的具體目標仍未對外披露，但希望明年可挑戰豪華品牌第一名。

10月新能源車企交付量，可見【下一頁】

截至9月底，首三個月交付量24.42萬輛，按年大增1.8倍。理想預告，第四季的交付指引為12.5萬至12.8萬輛，較去年同期增加169.9%至176.3%。

報道稱，按照慣例，車廠每年年底均會向供應鏈企業，提供下一年的銷量預測數據，以便安排相應的產能計劃，但是預測數據往往仍會隨著市場環境變化進行多輪調整。

按此推算，理想今年交付量最少達36.9萬輛，若明年要達到80萬的目標，則需要在今年的基礎上再增43萬，即增幅高達116%，可謂挑戰不少。

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編輯：伍鍵文