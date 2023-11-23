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【圖片動畫化】Stability AI開發新AI模型　按圖片內容生成影片

科技 12:30 2023/11/23

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Stability AI表示，Stable Video Diffusion是由SVD和SVD-XT兩個模型組成。（Stability AI）

現時的主流生成式AI功能，都是以文字轉換語音，或透過文字描述生成圖片。AI公司Stability AI日前開發了一款名為「Stable Video Diffusion」的AI模型，能夠按照現有圖片的內容生成影片，亦即將定格的圖片動畫化。

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Stability AI表示，Stable Video Diffusion是由SVD和SVD-XT兩個模型組成。SVD可以將靜態圖片轉換為14張的576×1024 的影片；SVD-XT則與前者使用相同的架構，但就將格數提高至24張。兩者都能以每秒3至30格的速度生成影片，而每條生成影片的時長約4秒內。

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據悉，SVD和SVD-XT最初是在一個包含數百萬影片的數據集上進行訓練，然後再在一個規模較小的數據集進行「微調」，惟影片來源則未有說明。不過，該模型目前並不是開放予所有人或作商業應用，而是處於「研究預覽」階段。

責任編輯：陳卓賢

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