▲ 【bitcoin】幣安和解刺激比特幣急升6%重上37800美元、加密貨幣公司彈高 三星資產：SEC未有參與和解

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議，承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控。隨幣安事件有結果，市場相信可以緩解當局對海外操縱比特幣（bitcoin）價格的憂慮，比特幣周三升5.7%，收報37803美元，從低位反彈約42.5%。

一眾加密貨幣相關公司周三表現強勁，Microstrategy（美：MSTR）升3.01%、Coinbase（美：COIN）升3.56%、Riot Platform（美：RIOT）升3.85%。

作為和解協議一部分，幣安同意罰款及沒收總值43億美元（約335億港元），趙長鵬辭去CEO，並且支付5,000萬美元罰款。

不過，三星資產運用（香港）投資策略師鍾駿表示，投資者要留意，美國證券交易委員會（SEC）未有參與幣安事件的和解，未知SEC會否仍會對幣安進行起訴，但他認為，若比特幣出現回調，可能為投資者造就一個入市機遇。

相關文章：【Binance】趙長鵬承認洗黑錢控罪、辭CEO：「我自豪」 幣安交出335億保營運

相關文章：【虛擬貨幣】HashKey：再申請4隻虛幣交易 料明年起迎虛擬貨幣牛市

編輯：陳韻妍