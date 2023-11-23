  • 25°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】幣安和解刺激比特幣急升6%重上37800美元、加密貨幣公司彈高　三星資產：SEC未有參與和解

股市 10:50 2023/11/23

分享：

分享：

【bitcoin】幣安和解刺激比特幣急升6%重上37800美元、加密貨幣公司彈高　三星資產：SEC未有參與和解

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）CEO趙長鵬與美國司法部達成和解協議，承認洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控。隨幣安事件有結果，市場相信可以緩解當局對海外操縱比特幣（bitcoin）價格的憂慮，比特幣周三升5.7%，收報37803美元，從低位反彈約42.5%。

一眾加密貨幣相關公司周三表現強勁，Microstrategy（美：MSTR）升3.01%、Coinbase（美：COIN）升3.56%、Riot Platform（美：RIOT）升3.85%。

作為和解協議一部分，幣安同意罰款及沒收總值43億美元（約335億港元），趙長鵬辭去CEO，並且支付5,000萬美元罰款。

不過，三星資產運用（香港）投資策略師鍾駿表示，投資者要留意，美國證券交易委員會（SEC）未有參與幣安事件的和解，未知SEC會否仍會對幣安進行起訴，但他認為，若比特幣出現回調，可能為投資者造就一個入市機遇。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：【Binance】趙長鵬承認洗黑錢控罪、辭CEO：「我自豪」　幣安交出335億保營運

相關文章：【虛擬貨幣】HashKey：再申請4隻虛幣交易　料明年起迎虛擬貨幣牛市

編輯：陳韻妍

虛擬貨幣 美股 制裁 美國司法部 比特幣 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新能源車】理想據報2024年銷售目標80萬輛　冀挑戰豪華品牌第一名

下一篇文章

【内房白名單】碧桂園、遠洋齊升逾15%、傳獲納入「白名單」　官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款