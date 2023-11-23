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【大行報告】里昂：收息仍是明年最安全的投資策略、香港綜合企業減派息可能性偏低　升太古評級至「買入」

股市 10:26 2023/11/23

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【大行報告】里昂：收息仍是明年最安全的投資策略、香港綜合企業減派息的可能性偏低　升太古評級至「買入」

高息環境持續下，里昂認為，收息將是2024年最安全的投資，預期香港綜合企業減派息的可能性偏低，因相關企業明年經常性盈利平均增長約14%，而且淨負債比率只有17%，仍然健康，更重要的是，綜合企業的派息比率偏低，意味企業有空間增加派息，情況就像太古 （00019） 於2022年一樣。

本港綜合企業預測股息率約5.5厘

里昂指，現時本港綜合企業股價較每股資產淨值（NAV）折讓約39%，高於歷史平均的29%，預測股息率約5.5厘，高於歷史平均的4.3厘，該行將太古評級調高至「買入」，目標價維持62元，並降低新創建 （00659） 評級至「跑贏大市」，第一太平 （00142） 仍是該行首選。

「控股股東的資本配置決定仍是推動綜合企業股價走勢的關鍵，而且家族的財務支持也重要，除長和 （00001） 外，本港綜合企業的股息分派較同系其他企業更穩健。」

里昂稱，綜合企業負債比率偏低，而其債務期限、利息情況及借貸的貨幣種類來看，資產負債表的風險仍可控，當中長和及港鐵 （00066） 的債務狀況最穩健，相對之下新創建的資產負債表較脆弱，但公司透過發行固定息率的人民幣債券進行再融資。

里昂對本港綜合企業最新看法
股份評級目標價
第一太平 （00142） 買入3.9元→4元
港鐵 （00066） 買入42元→37元
長和 （00001） 買入56元→58元
太古 （00019） 跑贏大市→買入62元
新創建 （00659） 買入→跑贏大市10.6元→10.2元

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 第一太平（00142） 大行報告 長和（00001） 港鐵 太古地產
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