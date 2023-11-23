  • 25°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT母企】Sam Altman被炒　因OpenAI董事會收到有關超級AI警告信？

股市 10:19 2023/11/23

分享：

分享：

【ChatGPT母企】Sam Altman被炒　因OpenAI董事會收到有關超級AI警告信？

Sam Altman回歸人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI擔任行政總裁，OpenAI宮鬥劇雖迎來大結局，但市場繼續尋找Sam Altman被炒原因。據路透引述消息人士指，OpenAI董事局解僱Sam Altman前，數名研究員向董事會發出警告信，警告一項強大的人工智能發現可能威脅人類。消息指，這封信是解僱Sam Altman的導火線之一。

報道指，OpenAI在Q*（發音為Q-Star）方面取得進展，一些內部人士認為這可能是在超級AI（AGI）領域的突破。AGI（Artificial General Intelligence）稱為通用人工智能，OpenAI將AGI定義為比人類更聰明的人工智能系統。

消息人士稱，雖然Q*目前數學成績僅達小學生水平，但研究員對Q*未來的成功非常樂觀。消息人士又稱，研究員在信中指出人工智能的能力和潛在危險。

Tesla行政總裁馬斯克亦在社交媒體X上轉發相關報道，並表示非常令人擔憂。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇大結局　Sam Altman回歸擔任CEO、新董事會成員包括前財長

【ChatGPT母企】OpenAI宮鬥劇峰迴路轉　Sam Altman加入微軟、OpenAI三日三CEO（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

美股 馬斯克 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【大行報告】里昂：收息仍是明年最安全的投資策略、香港綜合企業減派息可能性偏低　升太古評級至「買入」

下一篇文章

【內銀股】工行美國子企遭勒索軟件攻擊後　客戶對恢復進行交易持謹慎態度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款