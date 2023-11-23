▲ 【ChatGPT母企】Sam Altman被炒 因OpenAI董事會收到有關超級AI警告信？

Sam Altman回歸人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI擔任行政總裁，OpenAI宮鬥劇雖迎來大結局，但市場繼續尋找Sam Altman被炒原因。據路透引述消息人士指，OpenAI董事局解僱Sam Altman前，數名研究員向董事會發出警告信，警告一項強大的人工智能發現可能威脅人類。消息指，這封信是解僱Sam Altman的導火線之一。

報道指，OpenAI在Q*（發音為Q-Star）方面取得進展，一些內部人士認為這可能是在超級AI（AGI）領域的突破。AGI（Artificial General Intelligence）稱為通用人工智能，OpenAI將AGI定義為比人類更聰明的人工智能系統。

消息人士稱，雖然Q*目前數學成績僅達小學生水平，但研究員對Q*未來的成功非常樂觀。消息人士又稱，研究員在信中指出人工智能的能力和潛在危險。

Tesla行政總裁馬斯克亦在社交媒體X上轉發相關報道，並表示非常令人擔憂。

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責任編輯︰梁浩碩