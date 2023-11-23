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超人氣奶龍正式登陸香港 超吸睛大型打卡裝置 「Foodie Adventure 為食之旅」帶走奶龍限定商品

都會情報 10:00 2023/11/23

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招積搞鬼又「為食」的奶龍今個聖誕首次登陸香港，這次與樂富廣場聯乘舉辦的「Foodie Adventure為食之旅」，將由2023年11月22日起至2024年1月20日，以「為食」為主題進駐商場。商場特別打造三大「為食」打卡位和6米高奶龍巨型彈跳樂園。在指定日子奶龍更會驚喜現身，大派粉絲福利。

三大「為食」打卡位 6米高奶龍「巨型彈跳樂園」

奶龍將在樂富廣場展開美食冒險之旅，商場打造了三大「為食」打卡位，在商場B區戶外休憩用地設有一座４米高巨型充氣奶龍裝置，首次以聖誕造型亮相，可愛地瞓身雞蛋仔上恭候各位光臨打卡，場內亦有掛滿奶龍裝飾的聖誕樹，散發濃濃聖誕氣氛。而在A區美食坊位置，奶龍更為大家送上至愛的美食甜點，包括馬卡龍、雪糕和聖誕特色熱飲，一起歡度佳節。

而商場B區戶外休憩用地特設奶龍「巨型彈跳樂園」遊樂設施，適合喜歡跑跑跳跳的小朋友。小朋友亦可暢玩障礙穿梭、攀爬挑戰，無拘無束地放電跳彈，跟奶龍一起放送歡樂。Link Up會員只須在商場即日以電子貨幣消費累積消費滿300元或以上，便可換領即日「奶龍巨型彈跳樂園」一節入場券一張。

奶龍擺出招積搞鬼的甫士，恭候各位粉絲光臨，齊齊跟它拍下大合照。

在A區美食坊位置，奶龍為大家送上至愛的美食甜點和聖誕特色熱飲，一起歡度節。

消費夾走奶龍主題精品 特設期間限定盲盒搶購日

打卡暢玩之餘，更有多款奶龍精品首次登陸香港。只要在商場即日以電子貨幣消費滿200元或以上，即可換領「夾走奶龍公仔機」參加資格兩次，機內包括奶龍經典按壓公仔和奶龍萌爆毛公仔等。而在12月23至26日，特設期間限定店，讓你集齊「奶龍的日常系列」的盲盒。

Link Up會員專享 聖誕工作坊

推廣期內，Link Up會員到指定奶龍打卡裝置，以Link Up應用程式「打卡報到」集齊兩個印章，即可換領奶龍小禮品一份。奶龍更會在指定日子在樂富廣場內驚喜現身，跟大家近距離接觸和拍照。Link Up會員敬請密切留意樂富廣場社交平台，見面會詳情將會隨後公布。

另外，適逢聖誕佳節臨近，商場特別舉辦「聖誕Mocktail 香料酒調製工作坊」及「聖誕花圈工作坊」，Link Up會員只須在商場通過指定消費，即可換領工作坊名額，名額有限，先到先得。而在12月30及31日，商場特別聯乘創意學堂舉行「奶龍彩繪探索工作坊」，讓小朋友盡情發揮創意，繪畫出專屬自己的奶龍。

以電子貨幣單一淨消費滿300元或以上，即可換領奶龍「巨型彈跳樂園」一節入場券一張入場券。

(特約)

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