【港股市況】百度再升4%　ATM個別發展、恒指低開54點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開約50點。百度 （09888） 再升4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，恒指低開54點，開報17680點，成交13.2億元。科指升0.2%，報4038點。

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分析文章︰

【分析】BAT業績後 阿里仍未講的一個關鍵問題？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：31】新世界 （00017） 除淨，股價跌5%，低見13.08元。

【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元 散戶收息要記低3個重要日子！

【09：27】國美零售 （00493） 股價續向上，今早高開逾3%。

【分析】國美8億成交升30% 發生甚麼事？

【09：26】六福 （00590） 發盈喜，股價今早逆市高開2%。六福預期中期溢利按年增長逾四成。

【09：25】港交所 （00388） 低開1%。

【港股成交】港交所下月起降移動裝置串流報價月費、新增企業訂閱數據模式 另恒指公司調整實時指數資訊收費

【09：24】碧桂園 （02007） 升逾4% 、旭輝控股 （00884） 升逾7% 、遠洋集團 （03377） 升半成。彭博社引述消息指，三家內房都會在草擬中的「白名單」之上。

【内房白名單】碧桂園、遠洋據報沒被遺下 官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

【09：21】百度 （09888） 再升4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，恒指低開54點，開報17680點，成交13.2億元。科指升0.2%，報4038點。

【09：13】期指低開77點，開報17672點。

【09：12】CHINANEWENERGY （01156） 、啓明醫療 （02500） 開市前公布短暫停牌。

【09：08】恒指黑期跌約67點，17663點。

【08：59】【內銀股】工行美國子企遭勒索軟件攻擊後 客戶對恢復進行交易持謹慎態度

【08：33】【盈喜︱珠寶股】六福集團預期中期溢利按年增長逾四成

【07：45】【Morning精點】美銀：美企已適應利率上升、料標指明年見5000點︱Sam Altman回歸OpenAI擔任CEO、新董事會成員包括前財長

【07：45】港股ADR收報17599點，跌135點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報322.19元，較港收市價低2.21元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.96元，較港收市價高0.11元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憧憬聯儲局加息周期已近尾聲，美股周三在感恩節假期前夕造好，道指升184點，報35273點；標指升18點，報4556點；納指升65點或0.46%，報14265點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點 百度美股高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩