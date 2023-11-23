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【恒指夜期+北水】北水轉走資逾57億　買小鵬小米大手沽出指數ETF　恒指夜期跌28點（不斷更新）

股市 22:49 2023/11/23

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港股再次衝萬八關，但北水見升市隨即先沽為敬，全日轉錄57.5億元淨流出。小鵬汽車 （09868） 錄2.2億元淨流入，小米 （01810） 及碧桂園服務 （06098） 分別吸資0.9及0.7億元；淨流出方面，資金再度大手沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別走資30.2及9.2億元。

恒指夜期跌28點，報17886點。

點擊圖片放大

龍湖升13%藍籌最強、碧桂園升23% 百度再升6%、恒指升176點

港股低開倒升逾百點，恒指低開54點，早段曾跌157點，低見17577點。午後轉升，恒指升176點，收報17910點，成交977.4億元。科指升2.2%，報4117點。百度 （09888） 再升逾6%，ATM升0.5%至1.5%。內房造好，龍湖 （00960） 升逾13%，碧桂園 （02007） 升逾23%，遠洋集團 （03377） 升31%。新世界 （00017） 除淨跌逾4%，新創建 （00659） 跌逾12%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
騰訊329.20+1.5+2114
平保39.60+2.2+97
小米15.44+2.1+9133
紫金12.04-1.2-113
藥明生物46.80-1.3-337
創科實業78.60-3.3-617

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】新創建股價為何突然大跌13%？　或與這個「陰霾」有關

【分析】BAT業績後　阿里仍未講的一個關鍵問題？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：40】恒指夜期跌28點

【22：00】【國泰293】國泰料錄全年溢利、2019年以來首次　10月載客量升3.2倍

【21：40】【阿里巴巴9988】適逢終止分拆一周　阿里雲宣布新一輪架構調整

【20：40】【零售股｜業績】廸生創建半年多賺41%、中期息派10仙　關閉置地廣場「Harvey Nichols」

【18：40】北水轉走資逾57億 買小鵬小米大手沽出指數ETF 恒指夜期微升1點

【17：43】【業績｜2347】友和上半財年經調整溢利跌33%、不派息　料短期香港零售疲不能興

【17：28】【周大福系】周大福珠寶董事會改組　鄭志恒、鄭志雯等不再擔任可持續發展委員會成員

【16：49】【業績︱珠寶股】周大福半年多賺36.4%　中期息增13.6%至0.25元

【16：45】【大行看法】惠理鍾慧欣：港股上行空間有限　收益成投資者必不或缺的回報來源

【16：41】【中國救市】中央輸血房企 傳考慮允許銀行提供無抵押貸款

【16：18】【內房危機】惠譽：明年內房銷售額料跌最多5%　行業步入緩慢下行的新常態

【16：10】百度 （09888） 再升逾6%，ATM升0.5%至1.5%。內房造好，龍湖 （00960） 升逾13%，碧桂園 （02007） 升逾23%，遠洋集團 （03377） 升31%。新世界 （00017） 除淨跌逾4%，新創建 （00659） 跌逾12%。恒指升176點，收報17910點，成交977.4億元。科指升2.2%，報4117點。

【16：09】【內房危機】中央再放寬房企融資？　傳考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款

【16：00】恒指U盤前升158點，報17893點。

【15：49】零跑汽車 （09863） 尾市升半成，高見37.45元。聯席總裁武強表示，零跑車和Stellantis合作交易已交割完成，接下來海外佈局方面，第一步將進入歐洲市場，預計明年第三季開始交付，以出口方式將車銷往歐洲。

【15：34】龍湖 （00960） 升近13%，高見15.64元。碧桂園 （02007） 升幅擴至21%，高見1.03元。遠洋集團 （03377） 升31%，旭輝 （00884） 升逾44%。

【15：31】百度 （09888） 尾市升7%，高見120.4元。

【15：28】港股尾市升近150點，報17876點，升141點，科指升1.8%，報4103點。

【14：53】大市最新升約百點，報17835點，科指升1.5%，報4090點。

【14：49】龍湖 （00960） 最新升近12%，高見15.4元，暫為表現最好藍籌，新世界 （00017） 跌5%，藍籌中表現最差。

【14：45】BC科技集團 （00863） 升逾17%，破頂高見7.87元。

【14：16】港股轉升近50點，報17782點，升48點，科指升1.2%，報4078點。百度 （09888） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾1%，小米 （01810） 止跌轉升逾1%

【13：52】【2024展望】恒生投資緊盯四大因素 債券及ETF 看高一綫 研推出全新ETF產品

【13：24】【馬雲動向】馬雲成立「馬家廚房食品」　擬銷售預包裝食品等

【13：22】馬可數字科技 （01942） 跌近7%，低見1.74元。

【13：15】ATMXJ個別發展，其中美團 （03690） 午後跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，騰訊 （00700） 逆市升0.7%。另外，小米 （01810） 再跌0.7%，京東 （09618） 升0.5%。

【13：04】遠洋 （03377） 午後初段升幅擴至35%，高見0.62元。碧桂園 （02007） 升逾17%，重上1元。

【13：00】恒指午後初段跌約79點，報17655點，科指升0.3%，報4043點。

【12：00】恒指半日跌64點，報17669點，成交409億元，科指跑贏升0.5%，報4050點。百度 （09888） 再升逾5%，內房造好，其中旭輝 （00884） 升逾55%，遠洋 （03377） 升近29%，碧桂園 （02007） 升逾17%。

【11：47】恒指中午收市前跌約65點，報17668點，科指升0.5%，報4048點。

【11：37】中石油 （00857） 跌逾1%，中海油 （00883） 跌0.5%，中石化 （00386） 跌0.2%。

【油價走勢】OPEC+會議延期　油價曾挫半成

【11：30】上證半日升0.2%，深證升0.3%，創業板指跌0.1%。

【11：17】【新世界】新世界今除淨後曾跌7%、啟動公開回購債券　新創建跌逾一成

【11：15】恒大汽車 （00708） 升近16%，高見0.4元。

【11：03】【中東機遇】沙特ETF勁吸資、反應更勝3年前科指ETF　南方東英：投資者不止亞洲客

【10：59】理想汽車 （02015） 逆市升2%，小鵬汽車 （09868） 升5%，蔚來 （09866） 升2%。

【新能源車】理想據報2024年銷售目標80萬輛　冀挑戰豪華品牌第一名

【10：55】旭輝 （00884） 升幅擴至四成，高見0.395元。

【10：42】山西安裝 （02520） 上市翌日，股價跌逾3%，低見2.02元創上市新低。

【10：41】巴克1798集團 （01010） 中途停牌，停牌前挫五成，報1.24元，成交554萬元。

【10：27】【大行報告】里昂：收息仍是明年最安全的投資策略、香港綜合企業減派息可能性偏低　升太古評級至「買入」

【10：24】碧桂園 （02007） 最新升近13%，高見0.96元。旭輝控股 （00884） 升逾27%，高見0.35元 、遠洋集團 （03377） 升逾15%，高見0.54元。

【10：15】大市跌幅收窄至約30點，報17703點，科指升0.9%，報4067點。百度 （09888） 升近6%，高見118.9元。

【09：55】國美零售 （00493） 升幅擴至16%，高見0.067元，成交2.2億元。

【09：44】港股開市後初段跌近150點，報17594點，跌140點，科指跌0.1%，報4024點。

【09：40】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 分別跌1%，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.2%

【09：31】新世界 （00017） 除淨，股價跌5%，低見13.08元。

【新世界17】新世界完成出售新創建持股、將派特別息1.59元　散戶收息要記低3個重要日子！

【09：27】國美零售 （00493） 股價續向上，今早高開逾3%。

【分析】國美8億成交升30%　發生甚麼事？

【09：26】六福 （00590） 發盈喜，股價今早逆市高開2%。六福預期中期溢利按年增長逾四成。

【09：25】港交所 （00388） 低開1%。

【港股成交】港交所下月起降移動裝置串流報價月費、新增企業訂閱數據模式　另恒指公司調整實時指數資訊收費

【09：24】碧桂園 （02007） 升逾4% 、旭輝控股 （00884） 升逾7% 、遠洋集團 （03377） 升半成。彭博社引述消息指，三家內房都會在草擬中的「白名單」之上。

【内房白名單】碧桂園、遠洋據報沒被遺下　官媒：50房企「白名單」或按銷售榜篩選

【09：21】百度 （09888） 再升4%，ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，恒指低開54點，開報17680點，成交13.2億元。科指升0.2%，報4038點。

【09：13】期指低開77點，開報17672點。

【09：12】CHINANEWENERGY （01156） 、啓明醫療 （02500） 開市前公布短暫停牌。

【09：08】恒指黑期跌約67點，17663點。

【08：59】【內銀股】工行美國子企遭勒索軟件攻擊後　客戶對恢復進行交易持謹慎態度

【08：33】【盈喜︱珠寶股】六福集團預期中期溢利按年增長逾四成

【07：45】【Morning精點】美銀：美企已適應利率上升、料標指明年見5000點︱Sam Altman回歸OpenAI擔任CEO、新董事會成員包括前財長

【07：45】港股ADR收報17599點，跌135點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報59.32元，較港收市價低0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報322.19元，較港收市價低2.21元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.96元，較港收市價高0.11元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憧憬聯儲局加息周期已近尾聲，美股周三在感恩節假期前夕造好，道指升184點，報35273點；標指升18點，報4556點；納指升65點或0.46%，報14265點。

即睇美股收市︰

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【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　百度美股高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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