▲ 【內銀股】工行美國子企遭勒索軟件攻擊後 客戶對恢復進行交易持謹慎態度

工商銀行 （01398） 美國子公司工銀金融此前遭勒索軟件攻擊後，事件導致客戶對與該行進行交易心存疑慮。報道引述知情人士表示，銀行、券商和其他類型的證券公司等金融機構都在尋求美國財政部和美國證券交易委員會（SEC）的指導，以確定何時可以安全地通過工銀金融服務重新開始處理國債交易。

不過據知情人士表示，指導意見在讓合作夥伴回心轉意上收效甚微，美國國債交易繼續通過其他公司轉移和結算。

美國財政部網絡安全和關鍵基礎設施保護辦公室代表稱，該辦公室正與市場參與者合作，確保在事件發生後遵循最佳做法，又表示當出現影響行業參與者的網絡安全問題時，將迅速開展工作，隔離事件並確保其影響仍然有限。

此前報道指，黑客團夥Lockbit宣稱對攻擊事件負責，又表示工銀金融已向黑客支付贖金，以換取勒索軟件的解鎖。

工銀金融是金融公司投資國債市場的重要中間人，負責幫助結算和清算交易。截至2022年底，工銀金融的資產規模為235億美元。

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責任編輯︰梁浩碩