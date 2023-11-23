  • 22°C
香港時間 : 20231123日 (週四) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美元走勢】德銀︰儘管市場激進押注明年減息　支撐美元因素短期不會改變

宏觀解讀 08:19 2023/11/23

分享：

分享：

【美元走勢】德銀︰儘管市場激進押注明年減息　支撐美元因素短期不會改變

德意志銀行表示，實際利率高企、美國經濟富韌性，今年支撐美元，認為即使市場激進押注美國聯儲局將於明年減息，支持美元因素短期內不太可能改變。

德銀外匯研究主管George Saravelos表示，要讓美元轉向，儲局需要轉向鴿派立場，且比G10央行減息更多。不過，與市場定價相比的風險在於，儲局的寬鬆周期推遲，美元仍是高收益貨幣。

Saravelos表示，美國政策利率上升的傳導機制與其他G-10國家不同，導致經濟表現更勝一籌。他又指，市場預計儲局明年在成熟市場中最為鴿派，認為這個預期看起來很激進。

德銀還認為，市場目前消化的美元避險風險溢價很低，特別是因2024年的地緣政治風險；歐元基本面強勁，下跌更多地受到美元強勢的推動；至於日圓只有在日本央行真正啟動加息周期或儲局減息的情況下才會走強。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

【美元走勢】高盛：美國距離放寬貨幣政策仍有一段長時間　美元走勢將呈現「更長期走強」

【美元走勢】美元逢年底例必轉弱？　今年情況未必如此

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
美股 外滙 減息 美國聯儲局 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜︱珠寶股】六福集團預期中期溢利按年增長逾四成

下一篇文章

【油價走勢】OPEC+會議延期　油價曾挫半成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款