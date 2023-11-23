▲ 【美元走勢】德銀︰儘管市場激進押注明年減息 支撐美元因素短期不會改變

德意志銀行表示，實際利率高企、美國經濟富韌性，今年支撐美元，認為即使市場激進押注美國聯儲局將於明年減息，支持美元因素短期內不太可能改變。

德銀外匯研究主管George Saravelos表示，要讓美元轉向，儲局需要轉向鴿派立場，且比G10央行減息更多。不過，與市場定價相比的風險在於，儲局的寬鬆周期推遲，美元仍是高收益貨幣。

Saravelos表示，美國政策利率上升的傳導機制與其他G-10國家不同，導致經濟表現更勝一籌。他又指，市場預計儲局明年在成熟市場中最為鴿派，認為這個預期看起來很激進。

德銀還認為，市場目前消化的美元避險風險溢價很低，特別是因2024年的地緣政治風險；歐元基本面強勁，下跌更多地受到美元強勢的推動；至於日圓只有在日本央行真正啟動加息周期或儲局減息的情況下才會走強。

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責任編輯︰梁浩碩