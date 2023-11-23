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【油價走勢】OPEC+會議延期　油價曾挫半成

股市 07:59 2023/11/23

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【油價走勢】OPEC+會議延期　油價曾挫半成

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布，將2024年產量會議由原定的11月26日推遲4天到30日舉行。與會代表透露，沙特及其盟友對非洲產油國產量配額分歧感到為難，安哥拉和尼日利亞對大產油國壓低配額的做法感到不滿，各方需要更多時間進行談判。

市場原預計OPEC+將討論是否擴大石油減產規模，而推遲會議決定亦令成員國大跌眼鏡，油價下挫，紐約期油一度跌逾5%，低見73.79美元，最終收報77.1美元，或0.9%。布蘭特期油曾跌逾4%至穿80美元，低見78.41美元，收報81.96美元，跌0.6%。

分析指，油價下挫反映市場擔心若OPEC+不能達成協議的後果。如果OPEC+無法就明年產量達成協議，將使全球石油市場處於不穩定局面。

Andurand Capital Management創始人Pierre Andurand表示，因需求增長非常強勁但供應量遠超預期，OPEC+需要減產，沙特可能希望其他國家也一起行動，這將是一場談判。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 尼日利亞 安哥拉 石油 石油輸出國組織 布蘭特期油 紐約期油
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