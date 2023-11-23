▲ 【分析】BAT業績後 阿里仍未講的一個關鍵問題？

BAT百度 （09888） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 公布業績後，市場其實不太關心馬雲的減持計劃，因為相比孫正義的清倉已不算甚麼，市場在比較各科技巨企業績，最終得出一個指標，就是有幾多芯片發展未來的AI業務。

芯片儲存戰略不是新鮮事，華為2019年備胎計劃曝光，在美國發動科技戰後，將儲存的備胎芯片全部轉正。2023年初，商湯 （00020） 管理層亦明確，美國對中國AI產業的限制具有長期趨勢性，商湯為此已有多方面儲備。

騰訊第三季業績會，總裁劉熾平形容，集團是AI芯片庫存量最多的中國廠商之一，「我們應該是第一個訂購（英偉達Nvidia）H800的人」，手上H800芯片足夠騰訊為混元大模型更新至少數代。

百度管理層在第3季業績電話會議中表示，目前百度已有大量的AI芯片儲備，可助公司應付未來一兩年需要。

至於阿里巴巴，卻意外地在業績報告提及，美國新的限制可能會對雲智能集團提供産品和服務的能力以及履行現有合同的能力産生重大不利影響，從而負面影響業績及和財務狀况。阿里放棄備受期待的阿里雲分拆，是阿里重組的重要支柱，而且是股價向上的基礎。

市場不解的是，為何阿里巴巴沒提及芯片的儲存？股價走勢顯示資金似乎正轉向百度，反映海外投資者較喜愛百度。

主要原因可能是因為百度現時AI業務已涵蓋雲運算業務、無人駕駛計程車和ChatGPT 競爭對手文心一言。文心一言本月已推出付費套餐，開放了聊天機器人，讓雲端企業開發自己的智慧應用程式。最重要是有足夠的運算能力，以及動態市盈率僅14倍。

記者：譚志偉