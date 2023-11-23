【券商點睇】收入增長指引不變 攜程海外發展空間大

交銀國際預計，攜程（09961）第四季收入按年增102%，較2019年同期增長22%，因季節性因素較第二、三季的29%、31%有所放緩，料運營利潤率因春節營銷投放前置下降至18%，相比2019年第四季上升6個百分點。

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該行又預計，2024年收入增長15%，內地因2023年高基數增速放緩至個位數，但出境業務逐漸恢復至2019年同期水平，將保持50%以上的收入增速，國際業務增長超過30%。因2023年需求釋放好於預期，公司指引2024年利潤率因恢復常態化營銷投放及業務結構變化而短期下降，長期30%的目標不變。

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交銀國際微調公司2024年收入及利潤的預測，基於2024年市盈率估值20倍不變，維持目標價365元，投資評級為「買入」。行業雖進入淡季，但該行認為2024年旅遊出行需求繼續釋放，出境遊帶動收入增長，對管理層實現中長期收入維持雙位數增長目標保持信心，並看好海外長期發展空間。

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責任編輯：林衛