【券商點睇】辦公軟件AI商業化落地 金山軟件付費率或提升

開源證券指出，金山軟件（03888）第三季收入按年上升12%，增速有所放緩，主要因WPS增速放緩影響。期內， 來自游戲業務收入上升 15%，主要由於《劍網 3》表現佳同時《塵白禁區》貢獻增量。管理層維持全年遊戲業務個位數增速指引，展望第四季《劍網 3》將保持強勁增長、而《劍俠世界》或將下滑。

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該行看好AI開啟公測有望提升其付費率，WPS AI已於11月16日開啟公測，將圍繞AIGC、Copilot及Insight三大領域持續打磨產品。參考微軟Copilot在11月1日上綫後對Microsoft 365 E3及E5級企業客戶每人每月30美元的定價， WPS AI正式商用後有望提升付費率及每用戶平均收入（ARPU）。

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報告稱，考慮到WPS機構授權業務不及預期，金山雲虧損收窄幅度低於預期， 該行下調公司純利預測，當前股價對應2023至2025年預測市盈率為90.9倍、52.2倍和33倍。 期待《劍網 3》手遊、 WPS AI商業化驅動2024年增長加速； 金山軟件作為控股平台，有望受益港股流動性情緒回暖，以及WPS AI商業化機會，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛