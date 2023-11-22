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【業績｜零售股】東方表行中期少賺8.7%至1.38億　中期連特別息減至28.5仙、周息率14.9厘

股市 21:48 2023/11/22

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【零售股】東方表行中期少賺8.7%至1.38億　中期連特別息減至28.5仙、周息率14.9厘

老牌鐘錶零售商東方表行 （00398） 公布截至9月底中期業績，期內收入18.38億元，按年增10.4%；純利1.38億元，按年跌8.7%；每股賺28.32仙；東方表行宣派中期息及特別息，分別為每股7仙及21.5仙，按年跌10.3%及8.5%。以東方表行績前收報3.9元計，周息率14.9厘。

東方表行香港收益為4.83億元，按年跌4.2%；澳門收益6298.5萬元，按年跌8.2%；內地收益為13.02億元，按年增18.3%。東方表行稱，加息、供應鏈中斷及地緣緊張局勢升級等宏觀挑戰持續對消費者情緒產生不利影響，導致兩個市場復甦均較預期慢。

東方表行上半財年有策略從嚴格的租金成本控制方法轉為積極的店鋪搬遷策略，旨在於日趨激烈的競爭下能於黃金地段佔據更多舖位。儘管租金成本較高，但相信能重振品牌活力，吸引更多千禧世代的年輕客群。

東方表行亦將維持嚴格的成本控制及令人滿意的股息政策，以為持份者帶來更佳回報。

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東方表行集團（00398） 港股 鐘錶 零售
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