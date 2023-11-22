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【業績｜中概股】萬國數據第三季收入增6.4%　淨虧損擴至4.35億人幣

股市 20:56 2023/11/22

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【業績｜中概股】萬國數據第三季收入增6.4%　淨虧損擴至4.35億人幣

萬國數據 （09698） （美：GDS）公布第3季業務，期內淨收入25.19億元（人民幣，下同），按年增加6.4%；淨虧損4.35億元，按年擴大23.2%；經調整EBITDA（稅息折舊攤銷前利潤）錄11.26億元，按年增5.6%。

截至9月底，萬國數據已獲客戶簽約及預簽約的總面積為65.37萬平方米，按年增5.7%；運營面積增加55.42萬平方米，按年增加8.6%；運營面積的簽約率為91.9%，按年跌3.7個百分點。

主席兼首席執行官黃偉稱，其東南亞首個數據中心已經投入使用，主要客戶開始入駐，會繼續建立渠道以獲取新簽約。首席財務官Dan Newma稱，正在加強財務狀況並推進戰略舉措，以最大限度地提高投資資本回報率。

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編輯：李哲毅

港股 萬國數據－SW（09698）
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